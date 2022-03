Medo de Jacaré e contato com a natureza marcam as gravações da novela ‘Pantanal’

A nova versão da novela “Pantanal”, escrita por Bruno Luperi, estreia no dia 28 de março, na Globo, e, além da história, a audiência vai perceber que muitos personagens vão mudar ao longo da trama, já que serão três fases até o capítulo final e, antes da estreia, o elenco da primeira fase relembrou alguns momentos vividos durante as gravações da história de Juma Marruá e José Leôncio, na região pantaneira do Brasil.

Malu Rodrigues, que interpreta Irma na primeira fase da novela, destaca o quão fundamental para o processo de criação foi o fato de ter começado a gravar durante a viagem. “Eu e Bruna (Linzmeyer) – que interpreta Madeleine, irmã de Irma – não gravamos nada antes da nossa viagem. Quando eu cheguei, a Bruna estava lá. Rolou uma conexão muito louca. Tivemos essa intimidade “big brother” na fazenda que ajudou bastante nessa construção. A Bruna é uma grande parceira de cena, sou completamente apaixonada por ela”, disse a atriz.

No Remake de "Pantanal", Renato Góes interpreta José Leôncio, na primeira fase da novela (Reprodução/Globo)

O ator Renato Góes, que interpreta José Leôncio no começo do remake de “Pantanal”, antecipa que o sentimento de estar na região foi o melhor possível: “A minha intenção era perder o primeiro encanto gigantesco de quando você chega. É difícil porque a cada cenário, tinha uma coisa linda nova. Eu escutava uma história uma vez e contava para quem chegava como se conhecesse aquela história há anos, numa tentativa de laboratório. O convívio natural que acabou acontecendo nos 50 dias que passei com elenco e pessoas de lá foi fundamental. Uma preparação muito prazerosa”.

Já Letícia Salles, que interpreta Filó, comentou sobre a relação com Bruna Linzmeyer. “Passamos um sufoco com Bruna nos rios porque ela ia para uns lugares desbravar... Parecia que ela era a Filó e eu a Madeleine. Eu não tinha coragem de ir onde ela estava. Mas foi uma delícia, os perrengues foram muito legais. A gente ficou com inveja do Renato porque ele viu a onça (risos)”.

No Remake de "Pantanal", Bruna Linzmeyer interpreta Madeleine, na primeira fase (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Silvio Santos aparece de pijama nas redes e internautas falam sobre sua aparência

Já Juliana Paes viveu um episódio tenso, mas engraçado ao mesmo tempo: “Estava fazendo uma cena da Maria Marruá, que estava grávida, e a diretora pediu pra eu ficar boiando. Os ouvidos ficam submersos. Eu estava ali no meio do rio, parada... Muda a câmera de posição, eu ali boiando, só escutava os barulhos debaixo da água. Daqui a pouco, uns barulhos mais altos. Quando eu vi era o André, assistente de direção, falando pra eu sair da água. Quando eu olho pro lado, o jacaré traçando uma reta em minha direção. Eu saí correndo com a barriga de grávida pendurada.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Para o veterano Osmar Prado, o sentimento é de resignação. “Eu costumo dizer que em teatro a gente só tem ideia do espetáculo quando abre o pano e entra o público. Só saberemos quando estrear. Façamos o melhor que pudermos, não só com a contribuição individual, mas na integração com o coletivo. O que tiver que ser, será, como diria o Velho do Rio”.

A novela “Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, seu avô. A direção artística é de Rogério Gomes. A trama vai substituir “Um Lugar ao Sol”, na faixa das 21 horas, na Globo.

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: Como Arthur Aguiar pode ser líder, mas sair do VIP