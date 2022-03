Luana Piovani desabafa nas redes sociais após sua filha ter ‘crise’ com saudade do pai, Pedro Scooby, confinado no ‘BBB 22′

Nesta quarta-feira (16), a atriz Luana Piovani fez um desabafo nas redes sociais de partir o coração. Em seus stories no Instagram, Luana revelou que sua filha, Liz, teve uma ‘crise’ com saudade do pai, Pedro Scooby, o surfista que está confinado no Big Brother Brasil 2022.

No meio dos stories, a voz de fundo da filha de Luana diz chorosa “Mãe, quando o papai vai chegar?”. A atriz completou em gravação: “Ainda tem isso, ela está em uma crise. Tem oito dias que chora, toda noite. Está com saudade do pai.” Luana também havia mencionado em seus stories que seu filho, Dom, fraturou o ombro.

Veja mais: Em clima de ‘TBT’, Vera Viel compartilha registros de viagem à Disney com Rodrigo Faro e suas filhas

A proibição da aparição dos filhos de Luana no ‘BBB 22′

Após um participante ganhar a Prova do Anjo no ‘BBB’, o vencedor tem direito de rever familiares e amigos em vídeo, como forma de presente. Na semana em que Pedro Scooby havia ganhado a Prova do Anjo, o surfista se animou para receber recado dos filhos. Entretanto, sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, não autorizou a emissora a utilizar as imagens de seus três filhos Dom, Bem e Liz, frutos da relação do ex-casal.

Luana foi questionada por diversos internautas sobre sua decisão, sendo colocada até mesmo como uma pessoa ruim por parte de alguns telespectadores. O próprio Boninho, diretor do reality, havia dado a informação de que a atriz teria negado a participação dos filhos. Luana respondeu aos questionamentos: “Não vai ter a imagem dos meus filhos porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas em utilização de imagem, mesmo que o Pedro saísse. Nunca me submeti a grandes empresas. Não vou agora submeter meus filhos”, finalizou.

Após as declarações da atriz, a internet ficou dividida em relação ao apoio à decisão de Luana. A atriz não se importou com os comentários negativos sobre a medida em que tomou e não se calou. “Ninguém morre de saudade. Tem três semanas que ele está lá, não vai morrer”, disse ela.