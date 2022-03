Lexa participa de ensaio da Unidos da Tijuca com vestido repleto de pedras; veja fotos

A cantora Lexa participou de mais um ensaio de rua da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (18). Ela é rainha de bateria da agremiação.

Para a ocasião, Lexa ostentou um vestido decotado, repleto de pedras e carregado de franjas. O modelo chamou a atenção de quem estava presente no ensaio.

O carnaval de 2022 no Rio de Janeiro foi transferido para abril, por conta da alta de casos de covid-19 em janeiro. As escolas de samba da Série Ouro começam o desfile na Marquês de Sapucaí nos dias 20 e 21.

Lexa (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Lexa (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Novo single

A cantora liberou também, nesta sexta-feira (18), um single inédito com Léo Santana. “Kikada do Ano” é a aposta de Lexa para o final do verão.

A faixa já tem um clipe, dirigido por Rafa Costakent, mesmo de “Um Por do Sol na Praia”, de Silva e Ludmilla, e “Muleke Brasileiro”, de Gloria Groove.

A ideia do vídeo é fazer uma alusão ao universo dos concursos de dança dos anos 90 e traz uma narrativa em que Lexa, determinada a ganhar o troféu, mostra seu melhor no ginásio do bairro.

“Eu que vivi minha infância assistindo a esses concursos, amei a pegada do clipe. Espero que vocês curtam muito esse pagofunk que eu e o Léo preparamos pra vocês. Estou viciada na batida da música, não tem como não dançar”, declara a cantora.

Léo Santana comemora a parceria com a estrela do pop. “Funk e axé têm tudo a ver, as batidas envolventes se somam muito bem. E a Lexa pegou essa visão em lançar a faixa com uma coreografia top, sua especialidade”, diz o cantor.

Leia também: Stalker de Paolla Oliveira mandava mensagens ameaçadoras há meses

Assista ao clipe de “Kikada do Ano”: