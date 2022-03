Jornal britânico oferece dinheiro para amigo de Meghan dizer que já teria feito sexo com ela

O ex-colega de elenco de Meghan Markle, o ator Simon Rex, disse ter sido procurado por um jornal britânico para mentir que já teria feito sexo com a duquesa de Sussex. O ator disse ao The Guardian que não iria dizer qual teria sido o jornal britânico, mas que ele recebeu uma oferta de 70 milhões de dólares para dizer que ele e a duquesa já teriam dormido juntos. Segundo Simon Rex disse que nunca se envolveu amorosamente com Meghan Markle.

Simon e Meghan trabalharam juntos em ‘Cuts’, em 2005. Os dois paqueraram, mas não aconteceu nada mais do que isso. Segundo Simon, a interação deles não foi além de um almoço.

Leia mais: Rainha quer conhecer “desesperadamente” a filha de Meghan e Harry

Simon acrescentou que, na época que foi procurado pelo jornal britânico, ele estava precisando de dinheiro, mas disse que preferia receber vale-refeição antes de mentir. “Eu estava quebrado pra caralho! Eu realmente precisava do dinheiro. Mas estarei no vale-refeição antes de fazer isso”, explicou ele.

Ele acrescentou que comentou com Meghan sobre a investida do jornal britânico e que ela lhe enviou uma carta agradecendo a postura e a honestidade do colega. “Ela disse: ‘É bom saber que ainda existem pessoas boas’”, compartilhou o ator, que também apareceu em ‘Todo Mundo em Pânico’.