Jojo Todynho está cotada para a nova ‘Dança dos Famosos’, da Globo

A nova “Dança dos Famosos” está prevista para estrear no domingo (27) e um novo elenco começou a ser sondado pelos fãs da atração, que será apresentada, pela primeira vez, por Luciano Huck. Entre as novas celebridades está Jojo Todynho, que anda em alta nas redes sociais.

A funkeira teria sido escalada por causa de sua popularidade e, é claro, pelos momentos cômicos que pode levar durante a temporada, que fará parte do “Domingão com Huck”. Cantora e dona do hit “Que Tiro Foi Esse”, Jojo já foi campeã do reality show “A Fazenda 12″ e comandou um programa no Multishow, o talk show “Nove e Meia”.

Além dela, outros influenciadores e queridinhos da nova geração devem compor o elenco da “Dança dos Famosos”. A idade de Boninho é apresentar um elenco jovem e dos sonhos, que impulsione a audiência de Luciano Huck, aos domingos.

Gil do Vigor, ex-participante do “BBB” e atual economista do “Mais Você”, chamou a atenção da direção após mostrar todo seu gingado em vídeos para o Tik Tok e Instagram. Vale destacar que, nesta quinta-feira (17), ele dançou a coreografia de “Envolver”, de Anitta, ao lado de Ana Maria Braga e movimentou as redes sociais.

Já Gkay, que tentou arrumar um namorado pelo programa de Luciano Huck, foi escalada pelo próprio apresentador. A influenciadora digital é um dos nomes mais falados deste ano, depois que promoveu sua “farofa”, festa repleta de famosos, que deu o que falar. A paraibana conta com 19 milhões de seguidores no Instagram e é considerada um fenômeno da nova geração.

JOJO NA JUSTIÇA

Jojo Todynho pode não querer mais brigar com ninguém, mas a famosa ainda terá que arcar com algumas consequências de suas atitudes no passado. Prova disso, é que MC Gui entrou na Justiça para abrir um processo contra a funkeira.

Durante uma entrevista ao programa “Hora do Chupim”, transmitido na rádio Metropolitana FM, MC Gui revelou que tomou a atitude após Jojo ter detonado ele nas redes sociais e ter voltado a falar sobre o episódio onde o famoso debocha de uma garota que usava peruca, durante uma viagem à Disney, em 2009.

Jojo Todynho e MC Gui (Reprodução)

Ao programa, MC Gui disse: “Ela me persegue há dois anos e meio. Eu acho que é falta do que fazer. Quando ela casou, ela parou de falar de mim. Brincadeiras a parte, acredito que seja isso. Para você começar a cuidar da vida de alguém é que você não tem nada para fazer na sua”.

O cantor disse ainda que o processo já está em andamento e que Jojo terá muito trabalho pela frente: “Deixa ela lá tranquila, que tem uns papéis lá para ela ler. Quando eu falei isso, que se ela não parasse, que eu ia começar a falar também que eu tinha algumas coisas, ela falou para conversar com ela e o assessor juridicamente. Mas eu já estava preparando também um processo contra ela desde o episódio da Disney, porque ela me difamou, me ofendeu diversas vezes, me ameaçou que se me encontrasse me dava um murro na minha cara”.

