Hit ‘Envolver’ de Anitta toma conta do Mais Você ao fazer Ana Maria Braga dançar ao lado de Gil do Vigor

Na manhã desta quinta-feira (17), o programa Mais Você apresentou mais uma de suas facetas divertidas. No ao vivo de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga foi ‘até o chão’ com o hit ‘Envolver’ da cantora Anitta.

O clima de animação não poderia ser diferente, principalmente por ter contado com a presença de Gil do Vigor, participante da edição do ‘BBB 21′. Gil, Ju Massoka e Ana Maria não pouparam esforços para reproduzir a coreografia da música de Anitta, que vem fazendo sucesso a cada dia que passa.

Durante a coreografia de Gil, Ana Maria e Ju Massoka, o ex-BBB mandou a frase: “Isso! Vai, agora mexe o ‘bumbum’”. A apresentadora também se empolgou com o passo da música, bem animada. “Vamos, gente! Vai, sobe mulher. Tem que abaixar e subir. Vai, faz flexão aí. Força, Gil. Balança aí!”. A dinâmica dos três renderem altas risadas entre si no meio do programa.

O alcance do hit ‘Envolver’ no mundo

A música em espanhol ‘Envolver’ da cantora Anitta chegou ao Spotify Global na semana passada e tem subido nas posições a cada dia que passa. Hoje (17), a música se encontra na posição 25 na categoria do aplicativo de streaming. Além do sucesso no Spotify, ‘Envolver’ emplacou em várias categorias do TikTok em alguns países, como uma das músicas mais reproduzidas nos vídeos.

A cantora havia lançado um remix de ‘Envolver’ com o cantor norte-americano Justin Quiles e se apresentou com ele no ‘Premio Lo Nuestro’ recentemente, evento anual dos maiores artistas latinos que ocorre nos Estados Unidos. Em parceria com Justin Quiles, Anitta lançou hoje outra gravação em vídeo com o cantor, só que dessa vez publicada no Facebook.