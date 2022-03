Foto de Ana Maria Braga no estádio viraliza após vitória do Palmeiras

Ana Maria Braga com a bandeira do Palmeiras, no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga nunca escondeu de seus fãs que é torcedora do Palmeiras e, nesta quinta-feira (17), ela foi ao Allianz Parque, em São Paulo, torcer pelo time do coração. Convidada ilustre, a apresentadora da Globo ainda ganhou uma camisa com o seu nome e o número 10.

No camarote, a famosa acompanhou o jogo atrasado do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, que ficou 2 a 1 para o time de Ana Maria.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que a apresentadora assistiu a preparação de Raphael Veiga para bater o pênalti. Após a jogada, Ana se levanta e aplaude a cobrança e abraça a presidente do clube.

LEIA TAMBÉM: Memes de Naiara Azevedo provam que ela saiu muito cedo do ‘BBB 22′

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL do Verdão. Raphael Veiga Abre o Placar no Derby. PALMEIRAS 1x0 💚💚💚💚💚💚💚💚💚🏟🏟🏟🏟🏟 pic.twitter.com/7cImUqKr17 — Leila Pereira (@leilapereiralp) March 18, 2022

Vale lembrar que Ana Maria Braga também viralizou em 2021, quando o Palmeiras conquistou a Libertadores da América. Na época, o atacante Deyverson, autor do gol do título, foi ao “Mais Você”, na Globo, comemorar a vitória ao lado da apresentadora. O programa matinal contou ainda com uma mensagem do técnico Abel Ferreira.

Novo Louro José

Reprodução / Instagram

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a Globo aprovou um novo boneco que vai substituir Louro José no “Mais Você”deve começar a aparecer na TV em breve.

Após a realização de todos os testes, onde Ana Maria Braga participou, a estreia deve ser em maio, após a aprovação de alguns detalhes. Nos bastidores do programa, o assunto ainda é tratado sob sigilo.

LEIA TAMBÉM: Memes sobre liderança de Arthur no ‘BBB 22′ invadem as redes sociais