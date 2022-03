Esta é a história real por trás do filme ‘O Bombardeio’, da Netflix

Um dos filmes mais assistidos da última semana na Netflix, “O Bombardeio” chegou recentemente à plataforma e não demorou a conquistar o público.

Com uma história que parecer ser muito verídica, muita gente tem se perguntado se o longa é baseado em fatos reais. Será?

Sim, “O Bombardeio” é baseado em uma história que, de fato, aconteceu. O roteiro adapta a Operação Cartago, uma missão da Força Aérea Britânica, em 1945. O objetivo era bombardear a sede da Gestapo, em Copenhague, na Dinamarca.

Como retrata o filme, o plano dá errado. Alguns aviões atingiram acidentalmente uma escola da capital dinamarquesa, em vez da Gestapo. Cerca de 125 civis morreram, sendo 86 deles crianças.

O ataque marcou a história de Copenhague e é considerado uma das maiores tragédias do país nórdico.

Na época, a Dinamarca estava sob tutela da Alemanha Nazista, que havia invadido o país em 1940. A Europa vivia o auge da Segunda Guerra Mundial.

“O Bombardeio” é um filme dinamarquês e conta com um elenco formado por Alex Høgh Andersen (”Vikings”), Danica Curcic (”O Homem das Castanhas”), Susse Wold (”A Caça”) e Patricia Schumann (”Submarino”). A direção é de Ole Bornedal (”Nightwatch - Perigo na Noite”).

