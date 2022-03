Em celebração de carreira internacional, Bruna Marquezine revela que já foi diminuía por colegas por ter sido namorada de Neymar

Com a entrada no mercado cinematográfico internacional, a atriz brasileira, Bruna Marquezine de 26 anos de idade, não conteve sua emoção ao receber a notícia de que entraria para o elenco da DC Comics, em ‘Besouro Azul’ (Blue Beetle). A entrada da jovem para este universo é de extrema importância, sendo que a DC Comics é um dos maiores nomes em produções de super-heróis no mundo.

Para o jornal Folha de São Paulo, Bruna contou que já chegou a duvidar de seu talento, devido aos comentários de seus colegas do grupo artístico, nos bastidores de novelas e séries, tendo a atribuição do rótulo de ‘Namorada do Neymar’. A atriz revelou que pelas coisas negativas faladas a seu respeito, passou a não se sentir digna de uma carreira artística. “Vi gente querendo me sabotar, se unindo para fomentar ódio, achando legal quando eu era diminuída a namorada do Neymar mesmo tendo visto de perto minha trajetória”, contou Bruna.

A atriz de 26 anos também já desistiu de propostas de trabalho, por não achar que deveria estar ali. “Foram anos vendo as pessoas fazendo eu duvidar do meu valor, do meu esforço. Não era drama. Pensava, ‘será que um dia já fui atriz, p***?’. Por que é tão difícil mostrar que sou assim? Por que fazem isso, se unem para bater numa pessoa que está lutando?”, desabafou.

Bruna em ‘Besouro Azul’

Na terça-feira (8), Bruna Marquezine divulgou em suas redes sociais o convite que recebeu para o papel em ‘Besouro Azul’, filme da DC Comics. Em chamada de vídeo, o produtor John Rickard perguntou: “Como você se sentiria se eu falasse que gostaríamos que você fosse nossa Penny?”. A atriz desabou em lágrimas logo em seguida, sem acreditar no convite e logo após o aceitou.

De acordo com o The Wrap, Bruna irá interpretar Penny, a protagonista feminina da produção. A estreia do filme está programada para o dia 18 de agosto de 2023. Além de Bruna Marquezine, temos a presença de Alice Braga em outra produção da DC Comics, sendo a sequência de ‘Esquadrão Suicida’, lançado no ano passado.