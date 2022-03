É de treta que o povo gosta! Web elogia Naiara em encontro de ex-BBBs: ‘Entrega tudo’

A participação de Naiara Azevedo no encontro dos ex-participantes do “BBB 22″ na noite da última quinta-feira (17) rendeu na TV e, claro, nas redes sociais. A internet elogiou a postura “sincerona” da cantora sertaneja, conhecida por falar o que pensa e não levar desaforo para casa.

A hashtag “Nanacita” chegou a ficar entre os termos mais usados no Twitter. Confira alguns dos comentários dos usuários da rede:

A Naiara é maravilhosa demais a mulher entrega tudo #Nanacita — Iza (@IsabelAlfredo8) March 18, 2022

Pensando bem #nanacita não merece o #BBB22, eles é quem merece ela. E ela tá tão ciente disso que quis ficar manter distância pic.twitter.com/AAIUzNn0gD — Vanessa³⁰🍷• LucaBeth🎈⁰⁶• ⚒️ ²⁵• 🐝 ²⁵ (@ara_vanessa) March 18, 2022

Eu amo um deboche, mandou muito #nanacita — WÂNIA🌵🎓 (@WaniaArruda) March 18, 2022

Sem dúvidas, a eliminação da Naiara foi o maior absurdo e a maior injustiça dessa edição! Ela é a participante que mais entregou entretenimento lá dentro e aqui fora.

Ela foi a protagonista da noite, e essa dinâmica só mostrou o quanto ela merecia ter ficado ❤ #BBB22 #nanacita pic.twitter.com/Q0WrtGswPe — Flávia 💸🧜🏽‍♀ (@flavia_velloso) March 18, 2022

O encontro e a troca de farpas

Os ex-participantes eliminados do “BBB 22″ estiveram ontem nos estúdios da TV Globo para participar, ao vivo, de uma dinâmica. Com base no desempenho na prova do líder, eles tiveram que, em consenso, mandar alguém direto para o paredão.

Antes de mais nada, eles deveriam escolher, entre eles, um líder e alguém para ficar de fora. A maioria escolher Rodrigo para ser o representante do grupo, mas a cantora não gostou. Ela disse que não concordava com o brother ser escolhido, mas já que era uma decisão da maioria, tudo bem. Rodrigo perguntou, então, se a cantora está brava e ela respondeu: " Não estou, não, eu sou assim, foi pouco tempo que a gente conviveu, você não percebeu?”.

Na hora de escolher quem ficaria de fora da dinâmica, mais confusão. Naiara recebeu a maioria dos votos e, em cada justificativa, saía uma bate-boca.

Veja quem cada ex-BBB votou para não participar da dinâmica:

Rodrigo votou em Naiara Azevedo

Brunna Gonçalves votou em Naiara Azevedo

Bárbara votou em Naiara Azevedo

Naiara Azevedo votou em Bárbara

Jade Picon votou em Naiara Azevedo

Vinicius votou em Larissa

Larissa votou em Naiara Azevedo

Luciano votou em Naiara Azevedo[

Camarim particular

Em seu voto para eliminar Naiara, Jade acusou a sertaneja e ter pedido um camarim separado dos outros ex-brothers.“Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu fui procurar o pessoal que queria ver independente do jogo. Eu tava dividindo o camarim com a Bru [Brunna Gonçalves], já fui atrás dos outros participantes e não consegui achar a Naiara porque ela pediu um camarim separado de todos e isso me surpreendeu. Mas também respeito sua decisão”, disse.

Naiara rebateu a fala de Jade, justificando estar atrasada. “Me falaram que eu ia me arrumar aqui. Eu levei quase 1h30 no trânsito, que era o tempo de eu me arrumar. Eu cheguei aqui com esse monte de cabelo, tem 400 gramas de mega hair na minha cabeça sem fazer, todo bagunçado. Eu tive que arrumar meu cabelo, fazer maquiagem, aprovar roupa. Eu não tinha roupa pra vir ao programa. Tive que fazer uma prova de roupa.”

A sertaneja continuou, afirmando que ela mesma teve de se arrumar para poder participar no programa. “Levei todo esse tempo, esse desgaste pra poder me arrumar e vocês já estavam todas prontas, porque eu ouvi vocês conversarem no camarim do lado. [...] Eu fiz minha própria maquiagem, minha assessora foi fazendo meu cabelo pra dar tempo de eu ficar pronta pra dinâmica e tá aqui com vocês. Então foi por isso que tava no camarim separado”, disse.

“Tudo bem, é que a gente tava em número par, aí eles deixaram dois em cada...”, respondeu Jade. Naiara logo interrompeu a ex-sister. Então, pronto”, concluiu.

