Daniel Radcliffe diz que não deseja interpretar Harry Potter novamente

Depois de que rumores se espalharam sobre um possível novo filme da saga Harry Potter, após o diretor Chris Columbus ter dito que um nono filme da saga, baseado no livro ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’, o ator Daniel Radcliffe disse que não estaria interessado em voltar a interpretar Harry Potter.

Em entrevista ao The New York Times, o ator disse que voltar a interpretar Harry Potter não é “algo que estou realmente interessado em fazer agora”.

“Estou chegando a um ponto em que sinto que saí de Potter bem e estou muito feliz com onde estou agora, e voltar seria uma mudança tão grande na minha vida. para dizer nunca, mas os caras de Star Wars tinham 30, 40 anos antes de voltarem”, continuou Daniel.

Toda essa conversa veio à tona após as declarações de Chris Columbus, feitas no ano passado, sobre o seu interesse em dirigir um novo filme. O livro ‘Harry potter e a Criança Amaldiçoada’ é o nono da saga literária escrito por J. K. Rowling e já esteve em cartaz na Broadway como um musical.

Veja também: Maria Fernanda Cândido brilha no novo trailer de ‘Animais Fantásticos 3′ . Veja aqui!

Columbus dirigiu os dois primeiros filmes da saga cinematográfica: ‘Harry Potter e Câmara Secreta’ e ‘Harry Potter e Pedra Filosofal’.

A história do livro segue uma nova geração de bruxas e bruxos, incluindo o filho mais novo de Harry e Gina, Alvo, ao lado de versões adultas dos dois personagens. Ao comemorar o 20º aniversário do primeiro filme em novembro, Columbus disse que uma adaptação cinematográfica com o trio original seria uma “felicidade cinematográfica”.

“Se você é um nerd de cinema ou cinéfilo, é como o que J.J. Abrams fez com Star Wars”, disse Columbus ao The Hollywood Reporter. “Não há dúvida se você é um fã de Star Wars, você ficou emocionado só de vê-los na tela, vendo Harrison Ford como Han Solo novamente”, finalizou o diretor.