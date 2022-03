Brasil terá 10 novas produções pela HBO Max em 2022

A força latina: a HBO Max anunciou, nesta quinta-feira (17), uma série de novidades para o seu catálogo universal, produzidas em países da América Latina.

Do Brasil, nove títulos novo estão confirmados, além da renovação de uma série. Um filme com Camila Queiroz e Kleber Toledo chega este ano com o selo Original Max, “Procura-se”. A história é baseada no livro homônimo de Carina Rissi.

Dentre as séries, estão previstas “Área de Serviço”, do ator e roteirista Pedro Cardoso (”A Grande Família”); “No Mundo da Lua”, também da escritora Carina Rissi; e “O Beijo Adolescente”, baseado na obra do quadrinista Rafael Coutinho.

Tem ainda “Vale dos Esquecidos”, uma série de mistério com elementos sobrenaturais que acompanha um grupo de jovens que se perdem em uma trilha e acabam em uma cidade escondida sob uma névoa eterna.

Retorna para uma segunda temporada “Pico da Neblina”, série dirigida por Quico e Fernando Meirelles.

Na categoria de realities shows, a HBO Max vai investir em “Pacto Brutal: Caso Daniela Perez”, sobre a morte da filha da autora de novelas Gloria Perez; “Queen Stars Brasil”, programa sobre drag queens brasileiras apresentado por Paulo Vittar e Luísa Sonza; e “The Bridge Brasil”, um reality que celebridades não têm privilégios, muito pelo contrário.

Na onda dos documentários, a HBO Max surfa com “PCC: O Poder Secreto”, produção que narra a história recente de uma das mais importantes organizações criminosas do mundo e que emerge dos presídios brasileiros.

“Faz apenas oito meses desde que lançamos a HBO Max na região – nosso primeiro lançamento internacional que, sem dúvida, foi um momento muito especial para a família WarnerMedia. O saldo tem sido espetacular e se refletiu nos quase 74 milhões de assinantes que temos ao redor do mundo, superando as expectativas mais otimistas e com uma contribuição muito relevante de nossa operação na região”, declarou o gerente Geral da HBO Max para a América Latina e Caribe, Luis Durán.

