‘BBB 22′: Arthur vence prova de agilidade e é o novo líder do reality show

Arthur vence a nona prova do líder do “BBB 22″. Em uma noite cheia de mistérios, a dupla Arthur e Lucas ganhou após a prova de agilidade, que precisou de muita sincronia dos participantes, que disputaram em equipes. Já Lucas ficou com o prêmio de R$ 10 mil.

Na primeira rodada, Lucas e Arthur Aguiar marcaram 36 pontos, contra 26 feitos por Laís e Douglas Silva e 20 pontos de Gustavo e Natália, e foram os primeiros a chegar na etapa final.

Arthur e Lucas vencem a prrimeira fase da prova do líder do BBB 22 (Reprodução/Globo)

Depois, Eliezer e Pedro Scooby, que somaram 28 pontos, na segunda rodada também disputaram o quarto do líder e o poder de mandar um participante direto ao paredão. Contra eles, Jessi e Paulo André ficaram com 24 pontos e Eslovênia e Linn da Quebrada com 14 pontos.

A prova do líder

Prova de agilidade definiu o nono líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na prova, cada dupla precisou lutar contra o cronômetro para recolher as bolinhas brancas, pretas e vermelhas. Com um velcro, que ficava nas mãos de um dos participantes, era preciso levar as bolas até um muro onde estava o outro parceiro da prova do líder.

O segundo jogador da dupla precisava pegar as bolinhas, subir a rampa e jogar dentro da sua garrafa. Segundo Tadeu, as bolinhas no chão só poderiam ser recuperadas se caíssem do lado correto do muro. Vencia a dupla que conseguisse colocar o maior número de bolinhas dentro da garrafa antes do cronômetro zerar.

A escolha das duplas prova do líder do "BBB 22" aconteceu na sala (Reprodução/Globo)

Como dito acima, a prova foi realizada em duplas e o sorteio aconteceu na sala da casa do reality show. As duplas ficaram desta maneira: Lucas e Arthur ; Laís e Douglas Silva; Gustavo e Natália; Eliezer e Pedro Scooby; Jessi e Paulo André; e Eslovênia e Linn da Quebrada.

Os eliminados

O reencontro dos ex-participantes do “BBB 22″ aconteceu para que eles mandassem a primeira pessoa para o nono paredão da temporada. Segundo Tadeu Schmidt, eles só poderiam indicar um dos quatro piores na prova do líder.

Tadeu Schmidt apresenta o "BBB 22" (Reprodução/Globo)

“O primeiro emparedado da semana vai ser escolhido pelos jogadores já eliminados. Eles não vão escolher qualquer pessoa para o paredão, eles vão escolher os piores na prova do líder”, explicou o apresentador, no início do programa.

Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni voltaram ao estúdio e escolheram Gustavo, que recebeu seis votos.

Antes dessa indicação para o paredão, todos precisaram colocar um participante no posto de líder e, em consenso, eles decidiram que Rodrigo era o comandante da dinâmica. Em seguida, eles eliminaram Naiara Azevedo, que recebeu mais votos.

Naiara Azevedo é excluída da dinâmica com ex-participantes do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

