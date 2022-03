‘BBB 22′: Como Arthur Aguiar pode ser líder, mas sair do VIP

Arthur Aguiar estreia no quarto do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A liderança de Arthur Aguiar poderá ser a primeira a enfrentar um dos maiores medos dos participantes do “BBB 22″: viver na xepa por mais uma semana. A novidade poderá acontecer se Laís, principal rival do ator dentro do reality show, vencer a prova do anjo, que acontece neste sábado (19).

Sabendo que está na berlinda, a médica decidiu que caso ganhe a prova mandará o atual líder para o castigo do monstro e, desta forma, automaticamente para a xepa. Ou seja, Arthur Aguiar será líder, mas sem muitas mordomias, apenas com o quarto.

Laís pede desculpas a Arthur Aguiar no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Durante uma conversa com Eliezer, Natália e Eslovênia, na cozinha da da casa, a médica sugeriu distribuir sua comida da Xepa para ter o prazer de tirar o líder do VIP.

“Se tu ganhasse o negócio, você ia colocar eles no Monstro?”, questiona Natália. “Sim. Tiraria menos o Arthur e o DG. Tiraria todos os outros [Lucas, Pedro Scooby e Paulo André]”, comenta Eliezer.

Em seguida, a médica afirma: “Eu que vou ganhar o Anjo. Está escrito que eu vou tirar o Arthur da liderança já que vou para o Paredão”. Mas, Eslô corrige a amiga e diz que “a liderança é impossível”. Por fim, ela arruma sua fala e diz que é “para vir na Xepa”.

Com seus aliados, Arthur Aguiar pensa no paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Pocah lança música inspirada no cancelamento do Carnaval; veja clipe

Eli continua a conversa sobre a prova do anjo e relata que vai conversar com todos os integrantes da Xepa para avaliar se é possível colocar novas pessoas no castigo do monstro: “Lógico, isso se o pessoal da Xepa concordar pela questão da comida. Se a gente fizer uma boa compra amanhã”.

Laís Caldas encerra a conversa dizendo que não há o que temer, já que ela será indicada por Arthur para o paredão: “Já vou para o paredão. Vai ser mais chique ainda se eu fizer isso e o anjo for autoimune”.

O PAREDÃO

O reencontro dos ex-participantes do “BBB 22″ aconteceu, nesta quinta-feira (18), para que eles mandassem a primeira pessoa para o nono paredão da temporada. Segundo Tadeu Schmidt, eles só poderiam indicar um dos quatro piores na prova do líder.

Tadeu Schmidt apresenta o "BBB 22" (Reprodução/Globo)

“O primeiro emparedado da semana vai ser escolhido pelos jogadores já eliminados. Eles não vão escolher qualquer pessoa para o paredão, eles vão escolher os piores na prova do líder”, explicou o apresentador, no início do programa.

Luciano, Rodrigo, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni voltaram ao estúdio e escolheram Gustavo. Naiara não votou, pois estava fora da “brincadeira”.

Antes dessa indicação para o paredão, todos precisaram colocar um participante no posto de líder e, em consenso, eles decidiram que Rodrigo era o comandante da dinâmica. Em seguida, eles eliminaram Naiara Azevedo, que recebeu mais votos.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho está cotada para a nova ‘Dança dos Famosos’, da Globo