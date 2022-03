Atriz de ‘Emily em Paris’ estrela filme de suspense na Netflix e você já pode assistir

Nem só de croissants vive Lily Collins. A atriz que é protagonista da série ‘Emily em Paris acaba de estrear uma nova produção para a Netflix. ‘Sorte de quem’ estreia nesta sexta-feira, 18 de março, no catálogo da Netflix e é “um thriller hitchcockiano que segue um jovem casal que chega à sua casa de férias para curtir dias de folga, mas percebe que estão sendo roubados”. A informação foi oferecida pela sinopse oficial. Veja o trailer:

O anúncio de que ‘Sorte de quem’ chegaria à Netflix foi feito ainda em 2021, mas só agora o filme entra definitivamente para o catálogo. Além de Lily Collins, o filme é estrelado por Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons.

A história gira em torno dos três personagens, que depois são isolados e presos, e ficam tentando enganar uns aos outros para sobreviver. O filme questiona sobre o ideal de “vida perfeita”, duvidando em quem realmente se pode confiar.

O marido de Lily Collins é o diretor do filme. Ele disse em entrevista à Entertainment Weekly: “Para mim, o que achei interessante sobre essa história em particular saindo deste momento no tempo foi se sentir aprisionado em sua própria casa, em seu próprio espaço”, disse Charlie McDowell.

O diretor continua: “Sempre imaginamos nossa casa e nosso lugar como um porto seguro para o mundo exterior. E o que eu estava interessado em contar era uma história onde, e se aquele espaço for invadido e não parecer mais seguro?. E foi isso que aconteceu conosco, eu acho, na pandemia. Estávamos presos dentro dos limites do nosso próprio espaço, e tudo parecia assustador, e meio que passamos por todas as emoções diferentes pelas quais você poderia passar, e acho que estamos todos conectados dessa maneira. Algumas pessoas tiveram muito pior do que outras, mas estamos todos conectados dessa maneira”.