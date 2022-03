Rock in Rio abre pré-venda de ingressos; veja quem pode comprar

Palco Mundo, do Rock in Rio (Foto: Reprodução/Instagram)

O Rock in Rio abriu a pré-venda para a compra de ingressos nesta quinta-feira (17). A partir das 19h, grupos selecionados já poderão garantir sua presença no festival.

Quem tem direito a pré-venda? Os ingressos desta fase são destinados a integrantes do Rock in Rio Club e clientes com cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti.

Os ingressos da pré-venda ficarão disponíveis de hoje até o dia 4 de abril, também às 19h. Os valores variam entre R$ 312,50 (meia-entrada) e R$ 625 (inteira).

Além de poder comprar o ingresso adiantado, os integrantes desses grupos poderão se beneficiar de um desconto de 15% na compra do ingresso inteiro e a possibilidade de parcelar em até 8x sem juros.

A compra será realizada por meio do site oficial do Rock in Rio.

Quem não se encaixa nesses grupos, deve esperar até o dia 5 de abril, quando começam as vendas ao público geral.

A edição 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. A edição deste ano trará nomes como Guns n’ Roses, Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Måneskin, Coldplay e Camila Cabello.

Recentemente, o festival foi declarado patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, pelo governador Cláudio Castro. A lei foi sancionada na última quarta-feira (16).

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

