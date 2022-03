Mais uma? Natália pensa em deixar o ‘BBB 22’ após brigar na festa do líder

Natália Deodato ficou arrasada após brigar com Linn da Quebrada durante a festa do líder, que aconteceu nesta quarta-feira (16). Após ser proibida de beber e criar um atrito com sua principal aliada no “BBB 22″, a mineira pode desistir do prêmio.

Em um momento de desabafo, ela disse: “Eu quero ir embora. Eu não aguento mais”, falou a sister para Laís Caldas, que tentou acalmar a amiga de confinamento: “Você não vai embora, esse é seu sonho”.

Em seguida, a manicure afirmou: “Eu sei que é meu sonho, mas eu não aguento mais, amiga”.

A BRIGA

Durante a festa, Natália desabafou com Eslovênia sobre se sentir isolada pelas amigas. “É uma coisa sempre tá acontecendo. Às vezes eu estou na conversa, mas eu não tenho oportunidade de falar e quando eu tento falar eu não consigo. Isso é muito ruim, porque, de certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida”, explicou a modelo.

Em seguida, a sister foi desabafar diretamente com Jessi e Lina. A conversa, contudo, virou briga. Lina e Natália ficaram muito exaltadas. Eslo e Jessi separaram as duas, deixando a mineira no quarto grunge. Nessa hora, Natália começou a gritar e a chutar a porta. Jessi tentou segurá-la e acabou sendo acertada no rosto.

Foi então que, fora de controle, Natália começou a jogar objetos pela casa e ameaçou desistir do programa. Outros participantes entraram na casa para tentar acalmá-la.

