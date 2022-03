Mãe de Natália Deodato diz que vitiligo da filha piorou após ela entrar no BBB

Natália Deodato, participante da atual temporada do “Big Brother Brasil”, estão com novas manchas de vitiligo. Quem afirma isso é a mãe da designer de unhas, que pela TV percebeu piora na condição da filha.

Em 22 edições, Natália é a primeira participante com vitiligo do programa. Entrar para o BBB é um sonho antigo da participante, mas a mãe a aconselhou contra por muito tempo, até mudar de ideia recentemente.

Vendo a filha diariamente pelo pay-per-view, Daniela Aparecida Rocha, de 37 anos, notou novas manchas ao redor dos olhos de Natália. “Ela está com novas marcas. Acho que o estresse e a pressão do BBB pioraram o quadro dela”, afirmou, em entrevista ao Metrópoles.

“Desde criança, ela queria aparecer na TV. Eu fui meio contra. Achei que seria agressivo para ela. Mas, este ano, meu pensamento mudou e a incentivei”, contou Daniela.

Como começou

Daniela contou ao portal Metrópoles que as primeiras manchas de vitiligo apareceram no final da infância. “A primeira marca de Natália apareceu aos 9 anos. Aos 11, o corpo dela já estava praticamente tomado”, informou.

Ela disse ainda que os médicos levaram um ano para conseguir diagnosticar a doença. “As marcas dela vinham acompanhadas de bordas avermelhadas e, por isso, biópsias precisaram ser realizadas até o diagnóstico final de vitiligo”, explicou.

O vitiligo em Natália é uma doença que tem origem hereditária. As manchas afetaram a autoestima da sister por bastante tempo, até que aos 13 anos ela começou a se sentir mais confiante. A maior inspiração de Natália é a modelo Winnie Harlow, segundo sua mãe.

Briga com Linn da Quebrada

Na madrugada desta quinta-feira (17), Natália e a cantora Linn da Quebrada, ambas confinadas no BBB 22, protagonizaram uma discussão acalorada.

Tudo começou com Natália discutindo a relação de amizade com Jessilane e Linn da Quebrada no quarto Grunge, que ainda se mantém fiel e não perdeu quase nenhum participante. Em seguida, a mineira foi para a cozinha, mas seguiu gritando em alto e bom som sobre os motivos de sua insatisfação.

Segundo Natália, ela estava sendo excluída da amizade entre Lina e Jessilane e acabou brigando com as aliadas e tendo atitudes agressivas. Assustados, os brothers e sisters abandonaram a festa e foram entender a confusão.

Diante da cena, Eslovênia impediu Linn da Quebrada de se aproximar de Natália para evitar nova discussão e a famosa dormiu no quarto Lollipop. Após o surto, todos voltaram à festa, mas Natália perdeu estalecas e ficou proibida de beber álcool.

