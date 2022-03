Foto mostra atores do remake de ‘Pantanal’ completamente nus

Atores do elenco principal de "Pantanal" aparecem sem roupa no set de filmagem (Reprodução/Instagram)

O remake de “Pantanal” está chamando a atenção do público da Globo. Antes mesmo de estrear, no dia 28 de março, a trama de Bruno Luperi chocou os internautas ao mostrar um dos atores principais completamente sem roupa.

Na foto, postada no Instagram, o ator José Loreto aparece abraçado com Jesuíta Barbosa e mostra que a novela das 21 horas vai ter muita cena quente, tudo para deixar o fracasso de “Um Lugar ao Sol” no passado.

Na postagem, os atores aparecem com os bumbuns de fora durante um banho no rio. Muitos especulam qual o intuito da cena, onde o intérprete de Joventino (Jesuíta Barbosa) escancarar sua afetividade pelo companheiro de novela.

Vale destacar que nesta nova versão da trama, José Loreto vai dar vida ao personagem Tadeu, que será um dos peões da novela das 21 horas, da Globo.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake da novela “Pantanal” começou a ser gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e a previsão é que a produção estreie no dia 28 de março.

Irandhir Santos vive Joventino na primeira fase de "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Nesta nova versão, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase de “Pantanal”. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpreta o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim. E, para interpretar Juma Marruá, mocinha vivida por Cristiana Oliveira na primeira versão, a Globo escalou Alanis Guillen. Já a mãe de Juma será feita por Juliana Paes.

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake escrito por Bruno Luperi. Já Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.

