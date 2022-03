Favorita ao Oscar, diretora de ‘Ataque dos Cães’ pede desculpas às irmãs Williams

A diretora Jane Campion se desculpou com as irmãs Williams após um comentário descuidado no último fim de semana, na cerimônia de premiação do Critics Choice Awards.

Na ocasião, a criadora de “Ataque dos Cães” - filme recordista de indicações no Oscar 2022 - havia feito um elogio às mulheres presentes no evento, com destaque para Serena e Venus Williams, que inspiraram o filme “King Richard: Criando Campeãs”.

“Serena e Venus, vocês são maravilhosas. No entanto, vocês não precisam competir com os homens como eu”, disse Campion.

A fala repercutiu mal e logo a cineasta percebeu que não havia se expressado da melhor forma, enviando um comunicado à imprensa estadunidense pedindo perdão às tenistas.

“Fiz um comentário sem pensar comparando o que alcancei na indústria cinematográfica com o que Serena Williams e Venus Williams conquistaram. Minha intenção não era menosprezar essas duas lendárias mulheres negras, atletas de nível mundial. O fato é que as irmãs Williams competiram com homens nas quadras e fora delas, elevaram os padrões e abriram as portas para as mulheres neste mundo. A última coisa que eu gostaria é de minimizar essas grandes mulheres. Eu adoro Serena e Venus. Suas conquistas são titânicas e inspiradoras. Serena e Venus, peço desculpas e aplaudo completamente vocês” — Jane Campion, em comunicado à imprensa estadunidense

Favorita ao Oscar de Melhor Direção - ela recebeu cinco prêmios nos dois últimos dias - a fala pode atrapalhar o caminho da diretora até a vitória. Isso porque as votações no Oscar começam nesta quinta-feira (17), o que pode acarretar em uma troca dos jurados.

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood. A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

