Fã invade condomínio de Diogo Nogueira e ameaça Paolla Oliveira

O casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira passaram por um susto nos últimos dias. Um fã do cantor teve acesso ao condomínio onde ele mora, no Rio de Janeiro, em uma tentativa de invadir a casa do famoso.

O homem conseguiu passar pela cancela do condomínio e chegou à casa de Diogo acusando a atriz de ter furtado seu celular, segundo a colunista do iG, Fabia Oliveira. Diogo discutiu com o rapaz e acabou entrando em uma briga com ele.

O caso foi registrado na 16ª DP, na Barra da Tijuca. Foi solicitada uma medida protetiva e o caso está sendo apurado. De acordo com Oliveira, essa não é a primeira vez que o casal passa por esse tipo de apuros com o mesmo fã, que está de passagem pelo Rio de Janeiro.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

