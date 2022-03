Entenda a briga judicial entre Jojo Todynho e MC Gui: ‘Ela me persegue’

Jojo Todynho pode não querer mais brigar com ninguém, mas a famosa ainda terá que arcar com algumas consequências de suas atitudes no passado. Prova disso, é que MC Gui entrou na Justiça para abrir um processo contra a funkeira.

Durante uma entrevista ao programa “Hora do Chupim”, transmitido na rádio Metropolitana FM, MC Gui revelou que tomou a atitude após Jojo ter detonado ele nas redes sociais e ter voltado a falar sobre o episódio onde o famoso debocha de uma garota que usava peruca, durante uma viagem à Disney, em 2009.

Ao programa, MC Gui disse: “Ela me persegue há dois anos e meio. Eu acho que é falta do que fazer. Quando ela casou, ela parou de falar de mim. Brincadeiras a parte, acredito que seja isso. Para você começar a cuidar da vida de alguém é que você não tem nada para fazer na sua”.

O cantor disse ainda que o processo já está em andamento e que Jojo terá muito trabalho pela frente: “Deixa ela lá tranquila, que tem uns papéis lá para ela ler. Quando eu falei isso, que se ela não parasse, que eu ia começar a falar também que eu tinha algumas coisas, ela falou para conversar com ela e o assessor juridicamente. Mas eu já estava preparando também um processo contra ela desde o episódio da Disney, porque ela me difamou, me ofendeu diversas vezes, me ameaçou que se me encontrasse me dava um murro na minha cara”.

Ele disse ainda que a funkeira só é brava pela internet: “Ela é brava pela internet, né? Muito fácil falar do comportamento dos outros pela internet”, finalizou.

O BARRACO

A briga entre os funkeiros é antiga, mas esquentou mesmo quando Jojo Todynho, campeã da 12ª temporada do reality show “A Fazenda”, viralizou nas redes sociais ao se revoltar com o pai de MC Gui, Rogério da Silva, e chamar o artista de “cancelado”.

Durante a participação de MC Gui no mesmo reality show, Jojo criticou fortemente a postura do famoso durante uma viagem aos Estados Unidos e falou que ele sairia do programa cancelado e sem o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Rico tô pronta pra passar o chapéu pra você ❤, Mc Disney tinha que estar na minha edição, junto com a cananina queria ver vocês os demais crescer pra cima de mim 😂😂😂😂 — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) December 2, 2021

A briga entre eles começou após Rogério xingar Jojo, após ela decidir declarar publicamente a sua torcida para Rico Melquíades, que venceu o reality rural. “Jojo Todynho, um pai e uma mãe defendem seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que eu me esqueça, vai tomar no ***”, disse o empresário.

Ao saber da publicação, a funkeira não ficou quieta e resolveu falar tudo que pensa sobre MC Gui e sua família. Em um dos vídeos, Jojo disse: “Vai você, meu filho. O seu filho é cancelado e será eternamente cancelado”.

Em outro momento, a cantora do hit “Que Tiro Foi Esse?”, questionou a ida de MC Gui ao programa “A Fazenda”, da Record TV. “Toma vergonha na cara. Colocou o garoto no programa para se redimir e não conseguiu. É difícil aceitar que seu filho é cancelado. Ao invés de colocar ele em um reality coloca ele num curso de carater”, falou Jojo Todynho.

Ao Metrópoles, Rogério admitiu o erro do filho, mas afirmou que ele já havia se redimido. “Mas, assim, o meu filho merece esse ódio todo? Até quando vão perseguir ele? Vão parar quando o meu filho se jogar de uma ponte ou da varanda do meu apartamento? Por um filho, eu faço qualquer coisa. Quem é pai, quem é mãe, sabe. O Gui errou e se desculpou. Por que a Jojo continua com esse ódio?”.

Jojo ainda afirmou que MC Gui tinha sido convidado para participar da 12ª edição do reality rural, mas que não aceitou ao saber que a funkeira era uma das possíveis confinadas.

Segundo Rogério, esta informação não é verdadeira, já que Gui não foi convidado para “A Fazenda 12″, como a funkeira afirmou nos Stories. “Jojo mente. Ele foi convidado quando estava no auge da carreira e depois para o ‘A Fazenda 13′, apenas”.

