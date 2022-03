Eliezer diz que já fez sexo oral no ‘BBB 22′ e choca web; confira as reações

Eliezer fez uma declaração que deixou os demais participantes do “BBB 22″ de boca aberta na última quarta-feira (16). Enquanto se arrumavam para a festa do líder, os brothers resolveram aproveitar o clima de descontração e brincar de “Eu nunca”. Foi quando Eli revelou ter feito sexo oral dentro do reality show.

O jogo funciona assim: uma pessoa falar sobre uma situação começando com “eu nunca” e, se alguém já passou por aquilo, bebe um gole de bebida alcóolica.

“Fala uma situação que você nunca fez na vida, só no ‘BBB’”, começou Natália. “Oral no ‘BBB’?”, disse Eli. “Não, Eli”, rebateu Natália, sem graça.

“Você já fez oral no ‘BBB’? O que? Put* que pariu, Eliezer!”, exclamou Eslovênia.

“Não era isso, Eli. Era teve duas mulheres em uma só, a branquinha e a pretinha”, finalizou a designer de unhas.

“Nossa, eu soltei uma bomba erótica”, disse o brother.

O empresário teve algumas relações sexuais com Natália e, no início do programa, com Maria, expulsa do reality após um episódio de agressão. Vale lembrar que Eli passou por uma crise de herpes labial.

A revelação, claro, foi comentada nas redes sociais. Confira:

COMO faz oral no bbb quero explicações https://t.co/fq3ItjZMDR — madlua 🤙🏻 (@ana_costta1) March 17, 2022

Eli disse que já fez sexo oral no bbb



Resta saber em quem kkkkk #bbb22 — retuita 🌵☕️ #BBB22 (@retuitareal) March 17, 2022

Eliezer falando que fez oral no BBB… o cara com herpes estourada… OMS pelo amor de Deus faça alguma coisa #BBB22 — surtada 🧜🏾‍♀️✨🏁 (@Dricaas_SB) March 17, 2022

Alguns usuários do Twitter foram além e questionaram se Eli testou a prática pela primeira vez apenas no “BBB 22″.

Eu tô chocada que ele SÓ fez oral no BBB.



Gente? — A prima sapatão (@mariiilucena) March 17, 2022

Ele só fez oral no bbb? — Nine (@Ninebronstrup) March 17, 2022

Não me choca ele ter feito oral no bbb, mas sim ele nunca ter feito antes https://t.co/046QEl97D0 — wane (@xxwanexx) March 17, 2022

Chega de bebida

Mais tarde, já durante a festa do líder, um aviso no telão proibiu Natália de ingerir mais bebida alcoólica.

O alerta veio após a sister beber demais e arrumar uma baita confusão no reality show. A designer de unhas brigou com Linn da Quebrada, chutou as portas do quarto grunge, jogou uma cadeira no chão e deu murros no fogão.

Tudo começou porque a sister estava chateada, sentindo-se excluída por Lina e Jessilane e acabou brigando com as aliadas e tendo atitudes agressivas.

Natália precisou ser contida pelos demais participantes e cogitou deixar o jogo. “Eu quero ir embora, R$ 1,5 milhão não vale isso. Eu prefiro trabalhar suado”, disse, muito nervosa e chorando.

Após o surto, ela conseguiu se acalmar e retornou à festa. No entanto, bastou se aproximar de uma das garrafas de álcool para receber a advertência da produção.