Camilla Parker Bowles cancela compromissos por sintomas persistentes de Covid-19

A duquesa Camilla cancelou uma viagem nesta quinta-feira, 17, que faria a Cheltenham, uma cidade em Gloucestershire, Inglaterra. A esposa do príncipe Charles tem se queixado de sintomas persistentes de Covid-19 e iria comparecer a um evento de premiação em um clube de jóquei.

De acordo com informações da revista People, Camilla Parker Bowles está “seguindo o ritmo” após o diagnóstico de Covid-19 no mês passado. No dia 8 de março, quando ela preparou uma recepção em sua casa para celebrar o Dia Internacional da Mulher, para a qual convidou personalidades do Reino Unido, a duquesa se queixou de uma tosse persistente.

“Demorou três semanas e ainda não consegui. Provavelmente minha voz pode sumir de repente, e eu posso começar a tossir e a engasgar do nada”, disse ela no evento para algumas personalidades e jornalistas.

Leia também: Fãs notam que Charles mantém foto de Meghan e Harry na sala de casa

No dia 14 de fevereiro, em um breve comunicado, um porta-voz da Clarence House disse: “Sua Alteza Real a Duquesa da Cornualha testou positivo para COVID-19 e está se isolando. Continuamos seguindo as diretrizes do governo”. Assim como o príncipe Charles, Camilla foi vacinada com a terceira dose.

Este é o segundo compromisso cancelado da duquesa da Cornualha, que também não compareceu a um evento marcado na última segunda-feira, 14, quando ela e Charles deveriam ter se encontrado com os altos comissários e funcionários da Secretaria da Commonwealth.

No dia 10 de fevereiro, o príncipe Charles testou positivo para a doença mas, após o período de isolamento, já voltou aos seus afazeres reais. Assim como a própria Rainha Elizabeth, que testou positivo no dia 20 de fevereiro e mantém agora sua agenda de compromissos normal.