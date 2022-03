Buchada e Guaraná Jesus: veja lista de Rihanna para acompanhar namorado no Lolla

A cantora Rihanna virá ao Brasil para acompanhar o show do namorado, Asap Rocky, no festival Lollapalooza, em São Paulo. A apresentação acontece no próximo 26. A vinda do casal, que espera seu primeiro filho, gera expectativa aos fãs, que querem saber tudo o que os famosos farão por aqui - inclusive o que pretendem comer.

A coluna LeoDias, do portal Metrópoles, divulgou a lista de exigências de Rihanna e do amado. Ao que parece, os artistas querem mergulhar de cabeça na gastronomia local.

Confira os quitutes exigidos:

- Cuscuz & Manteiga de Garrafa;

- Pão de Queijo;

- Churrasco Diverso (queijo coalho & pão de alho incluso);

- Bobó de Camarão;

- Mocotó;

- Rabada;

- Buchada;

- Arroz Doce;

- Caldo de Siriri;

- Vaca Atolada;

- Tapioca;

- Mandioca Frita;

- Açaí;

- Feijão Tropeiro;

- Arroz Carreteiro;

- Busca Vida;

- Jurupinga;

- Pinga 51;

- Goiabada;

- Frutas Nacionais;

- Doce de Leite;

- Canjica;

- Gelo (água mineral);

- Água (Evian);

- Belvedere;

- Suco de Maracujá, Laranja e Abacaxi;

- Banana;

- Cereais;

- Barra de Cereal;

- Energético;

- Cerveja Colorado (diversas);

- Barman (caipirinha);

- Pamonha;

- Feijoada Completa;

- Acarajé;

- Guaraná Jesus.

As escolhas do casal foram elogiadas na web, e o termo “Guaraná Jesus” chegou a ficar entre os mais comentados na manhã desta quinta-feira (17) no Twitter. Confira:

Realmente sabem viver a vida. Cuscuz e guaraná jesus. https://t.co/yNUNGYpEVU — :) (@gabiduzidah) March 17, 2022

Ele metendo um guaraná Jesus kskskkakakakkaka, mano eu amo gringo que gosta de comida brasileira https://t.co/zhEKQMVH0K — claraaaaa (@casioblancasj) March 17, 2022

o guaraná jesus me pegou demais https://t.co/L1TSxR4bcH — alguém apaixonado aqui em cuiabá hoje? (@sttherco) March 17, 2022

Hospedagem

Além disso, segundo a coluna, já se sabe que Rihanna e Asap ficarão hospedados no bairro do Morumbi, em uma suíte presidencial, mas a equipe ainda aguarda para definir o endereço para poder despistar os fãs. Os dois exigem ficar em um andar que será completamente fechado para eles.

O famoso pediu uma ambulância neonatal e um obstetra que fale inglês e esteja disponível 24 horas para eles.

Agenda de Rihanna

Ainda de acordo com as fontes da coluna, a Rihanna não só acompanhará o namorado, mas também terá alguns compromissos profissionais no Brasil e planeja conhecer a Arena Corinthians.