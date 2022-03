Briga de Natália e Linn assusta participantes do ‘BBB 22’, mas vira meme na web

A briga entre Natália Deodato e Linn da Quebrada durante a festa do líder, nesta quarta-feira (16), movimentou o “BBB 22″ e acabou gerando muitos memes na internet.

Amigas inseparáveis, as sisters assustaram os moradores da casa com o desentendimento, mas para o público a briga foi comparada ao final da novela “Avenida Brasil”. Jessilane também estava no meio, mas como coadjuvante.

Sou a favor da expulsão da Natália. Não só pela "agressão" com o braço, mas porque colocou a integridade física de todos ali em manifesto perigo, sem nenhuma necessidade. Foi pior que a Maria. #BBB22 #Expulsanatalia https://t.co/UqwkC0MULQ — Canguru do BBB 🍞 #TeamArthur (@CanguruBBB) March 17, 2022

Tudo começou com Natália discutindo a relação de amizade com Jessilane e Linn da Quebrada no quarto Grunge, que ainda se mantém fiel e não perdeu quase nenhum participante. Em seguida, a mineira foi para a cozinha, mas seguiu gritando em alto e bom som sobre os motivos de sua insatisfação.

Segundo Natália, ela estava sendo excluída da amizade entre Lina e Jessilane e acabou brigando com as aliadas e tendo atitudes agressivas. Assustados, os brothers e sisters abandonaram a festa e foram entender a confusão.

Produção do 'BBB 22' proíbe Natália beber álcool Reprodução

Diante da cena, Eslovênia impediu Linn da Quebrada de se aproximar de Natália para evitar nova discussão e a famosa dormiu no quarto Lollipop. Após o surto, todos voltaram à festa, mas Natália perdeu estalecas e ficou proibida de beber álcool.

Nas redes sociais, os fãs do “BBB” brincaram com o barraco e postaram inúmeros memes. Confira alguns posts!

KKKKKKK aahh nao #BBB22



Nathy / quando o arthur / lina / gente a natalia pic.twitter.com/7BnK3lCxed — vini 🌊 (@vinigazzoli) March 17, 2022

essa cena tal qual uma pintura barroca #bbb22 Natalia pic.twitter.com/41QqrOJcKG — Isakovsky (@is__ac) March 17, 2022

Tia: Aula Vaga



Eu e meus amigos chegando na sala e vendo o professor substituto #BBB22



gente a Natália pic.twitter.com/63s83IoFrE — jana ˢᶜᶜᵖ (@Afs_Janna) March 17, 2022

Eu assistindo a cena da natalia tô igual os meninos #bbb22 pic.twitter.com/l8DXwOc67o — sinara 🌵🐬 #bbb22 (@sinaracomenta) March 17, 2022

Parece final da Av. Brasil #BBB222



gente a natalia / coitada da lina pic.twitter.com/mg4T650emY — vini 🌊 (@vinigazzoli) March 17, 2022

O desentendimento

Durante a festa, Natália desabafou com Eslovênia sobre se sentir isolada pelas amigas. “É uma coisa sempre tá acontecendo. Às vezes eu estou na conversa, mas eu não tenho oportunidade de falar e quando eu tento falar eu não consigo. Isso é muito ruim, porque, de certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida”, explicou a modelo.

Em seguida, a sister foi desabafar diretamente com Jessi e Lina. A conversa, contudo, virou briga. Lina e Natália ficaram muito exaltadas. Eslo e Jessi separaram as duas, deixando a mineira no quarto grunge. Nessa hora, Natália começou a gritar e a chutar a porta. Jessi tentou segurá-la e acabou sendo acertada no rosto.

Foi então que, fora de controle, Natália começou a jogar objetos pela casa e ameaçou desistir do programa. Outros participantes entraram na casa para tentar acalmá-la.

