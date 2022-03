‘BBB 22′: Produção proíbe Natália de beber álcool durante festa do líder

Um aviso no telão durante a festa do líder Lucas no “BBB 22″ chamou a atenção dos brothers e dos telespectadores na madrugada desta quinta-feira (17). A mensagem proibia Natália de ingerir mais bebida alcoólica.

O alerta veio após a sister beber demais e arrumar uma baita confusão no reality show da TV Globo. A designer de unhas brigou com Linn da Quebrada, chutou as portas do quarto grunge, jogou uma cadeira no chão e deu murros no fogão.

Tudo começou porque a sister estava chateada, sentindo-se excluída por Lina e Jessilane e acabou brigando com as aliadas e tendo atitudes agressivas.

Natália precisou ser contida pelos demais participantes e cogitou deixar o jogo. “Eu quero ir embora, R$ 1,5 milhão não vale isso. Eu prefiro trabalhar suado”, disse, muito nervosa e chorando.

Após o surto, ela conseguiu se acalmar e retornou à festa. No entanto, bastou se aproximar de uma das garrafas de álcool para receber a advertência.

Por conta de toda a confusão, Natália ainda perdeu 100 estalecas no jogo.

Nas redes sociais, muitos se manifestaram a favor da saída da sister do reality. No Twitter, o termo “expulsão” era um dos mais comentados nesta manhã. Veja alguns dos posts:

Sou a favor da expulsão da Natália. Não só pela "agressão" com o braço, mas porque colocou a integridade física de todos ali em manifesto perigo, sem nenhuma necessidade. Foi pior que a Maria. #BBB22 #Expulsanatalia https://t.co/UqwkC0MULQ — Canguru do BBB 🍞 #TeamArthur (@CanguruBBB) March 17, 2022

Gente a Natália merece sim a expulsão , só analisar as imagens e ver que ela acerta o rosto da jessi e aperta o braço da lina e puxa ela ! Maria foi expulsa por bem menos , hari foi expulsa por empurrar a amiga! Que sejamos justo, toda vez que ela bebe é algum problema #BBB22 — Brendinha Marques 👽 (@marquesbrenda20) March 17, 2022

Sério, a Natalia tá muito desequilibrada. Nao há motivo pra ficar atacando ela como se tudo fosse premeditado. Nem se ela fosse uma baita atriz. #BBB22 pic.twitter.com/y93wnnvGPd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 17, 2022

O desentendimento

Durante a festa, Natália desabafou com Eslovênia sobre se sentir isolada pelas amigas. “É uma coisa sempre tá acontecendo. Às vezes eu estou na conversa, mas eu não tenho oportunidade de falar e quando eu tento falar eu não consigo. Isso é muito ruim, porque, de certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida”, explicou a modelo.

Em seguida, a sister foi desabafar diretamente com Jessi e Lina. A conversa, contudo, virou briga. Lina e Natália ficaram muito exaltadas. Eslo e Jessi separaram as duas, deixando a mineira no quarto grunge. Nessa hora, Natália começou a gritar e a chutar a porta. Jessi tentou segurá-la e acabou sendo acertada no rosto.

Foi então que, fora de controle, Natália começou a jogar objetos pela casa e ameaçou desistir do programa. Outros participantes entraram na casa para tentar acalmá-la.