‘BBB 22’ completa dois meses no ar e Tadeu Schmidt celebra a data

Pode não parecer, mas o “BBB 22″ está há dois meses no ar e Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality show da Globo, aproveitou a data para mostrar que está muito feliz com o novo desafio de comandar um programa diário.

Nesta quinta-feira (17), o famoso postou um vídeo onde comemora mais um mês no comando do “Big Brother Brasil”. Desta vez, não teve bolo, mas sim uma publicação para celebrar a data especial.

No vídeo, Tadeu exibe a sua animação para a transmissão ao vivo do reality show na noite desta quinta-feira, quando acontece a prova do líder e também uma dinâmica especial com os participantes já eliminados do “BBB 22″. Na legenda, ele escreveu: “2 meses de BBB22!!! Que dia!!! Tô esperando vocês!!!”.

Nos comentários, os fãs e seguidores do apresentador da Globo comentaram a nova jornada e foram só elogios ao comandante do reality. Uma seguidora disse: “Tadeu você é simplesmente o ser humano mais fofo do mundo”. Outra fã comentou: “O melhor do BBB 22 é Tadeu”. Já outra afirmou que ele era “o novo amorzinho do Brasil”.

Ex-participantes de volta

Nesta quinta-feira (17), dia de prova do líder, os oito participantes que foram eliminados do “BBB 22″ estarão de volta e Rodrigo Mussi, o segundo eliminado da temporada, aproveitou o convite para arrumar as malas de novo.

Em entrevista à Quem, Rodrigo foi questionado sobre a possibilidade de voltar à disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e respondeu: “Eu não sei. A gente está muito surpreso pelo seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer. Só pediram assim: ‘arrume suas malas e esteja aqui quinta-feira’”.

Até onde se sabe, os oito eliminados do reality show estarão no estúdio da Globo, de onde Tadeu Schmidt comanda o “BBB 22″. Neste dia, todos terão uma missão importante para o futuro do jogo e, provavelmente, do novo líder.

O apresentador Tadeu Schmidt só explicará o verdadeiro motivo da dinâmica nesta quinta-feira (17), durante o programa ao vivo. Além de Rodrigo, voltam ao “Big Brother Brasil” Luciano, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Viny, último eliminado.

