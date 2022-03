Após revelar crush antigo, João Gomes posa ao lado de Maisa

O cantor João Gomes encontrou a atriz Maisa e fez questão de registrar o momento em suas redes sociais nesta quinta-feira (17). Ele não só publicou os cliques como fez questão de mostrar uma declaração feita à jovem há mais de quatro anos.

“Eu queria saber com quem eu tava em 2017 quando te mandei aquela mensagem. Acho que quando eu era criança que te via na TV me entusiasmava por ver uma criança brilhando. Queria ser tão legal quanto você quando era criança também. E um dia você falou sua idade na TV e eu fiquei tipo ‘mas acho que eu sou mais velho’ e aí agora você sabe minha idade e fica ‘tu é mais novo que eu, velho’ e isso parece coisa de criança mesmo”, escreveu João na legenda de sua publicação no Instagram.

O cantor continuou: “Parece mesmo um sonho. Um sonho você ter curtido um show meu naquele outro dia. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você. Uma benção poder dizer que as vontades que eu tive quando era bem pequenininho estão me encontrando”.

Confira:

Nas imagens publicadas em carrossel, João postou a declaração feita para Maisa no direct da rede social em agosto de 2017, quando ainda não era famoso, além de um autógrafo da artista. “João, você é muito especial e iluminado. Que Deus sempre guie seus passos. Com amor, Maisa”, havia escrito a atriz.

Maisa usou os comentários do post para agradecer o carinho: “Meu Deus que fofooo! Jao Goma você é incrível! Brilha muitoooo e conta comigo pra o que precisar. Ps: descobri que vc é luanete tb viu??? Kkkkk. Bora que bora juventude talentosa!”

