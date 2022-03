Anitta desagrada internautas ao comentar sobre ‘BBB 22′ nas redes sociais

Para quem acompanha o ‘BBB’ na internet, sabe que há muita influência nas redes sociais com a interferência dos artistas, que também fazem parte da audiência. Perfis verificados e de famosos comentam sobre a edição constantemente ao darem suas opiniões sobre quem sai ou quem fica. Inclusive, ‘puxam’ até mesmo os famosos mutirões para defenderem sua torcida. Entretanto, as opiniões da cantora Anitta sobre o ‘BBB 22′ não tem agradado muito os telespectadores, inclusive seus fãs.

Em seu Instagram, Anitta havia comentado sobre o último paredão desta terça-feira (15), revelando sua preferência sobre o resultado, sendo a eliminação do participante ‘pipoca’ Vyni, como de fato aconteceu. A artista escreveu: “Vyni, eu deixo você tropeçar no meu palco no show, prometo! (Eu me tornando quem eu mais termia: torcendo para um ex e para um hétero top).”

o vyni vendendo botijão de gás pra ver a anitta e ela puxando fora vyni to morrendo pic.twitter.com/5qB7YOFuoB — gaby (@huntfelds) March 14, 2022

O comentário da cantora não foi visto com bons olhos por diversas pessoas. Comentaram até mesmo sobre o fato de o participante ser um grande fã de Anitta, relembrando a história do participante ‘pipoca’ sobre ter vendido um botijão de gás para conseguir pagar um ingresso para ver o show da cantora. “Peguei um botijão lacrado lá em casa e vendi pra comprar o ingresso.”

Foi muito desnecessário da parte da anitta puxar "fora vyni". O menino é anitter assumido, vendeu botijão de gás pra ir em show dela, participa de mutirão de streams. Ela pode ter a opinião que for mas podia ter respeitado e deixado pra ela



Mas um vez crianças, não tenham idolos — sidney prescott da quebrada 🧜🏽‍♀️ (@laurencr0ft) March 14, 2022

Na segunda-feira (14), antes mesmo da eliminação, Anitta havia até brincado em seu Twitter sobre seus fãs não gostarem quando ela comenta sobre o ‘BBB’ “Meus fãs odeiam quando eu comento o ‘BBB’ porque eles querem que eu fale do trabalho e ‘tal’, mas não me aguento.”

Meus fãs odeiam quando eu comento bbb pq eles querem que eu fale do trabalho e tal... mas não me aguento... se vocês podem eu tb posso... dia de folga adoro assistir hahahah — Anitta (@Anitta) March 14, 2022

Reação de Vyni ao sair do ‘BBB 22’

No bate papo com o eliminado, Vyni viu o comentário de Anitta e vibrou pela cantora ter o notado. Além disso, o participante do grupo ‘pipoca’ ficou mais impressionado ainda quando descobriu que Anitta o segue no Instagram. Juliette também mandou um recado para o eliminado da semana, o convidando para seu show, causando uma reação animada em Vyni.

O ‘BBB 22′ segue com 12 participantes agora e terá nova dinâmica com a volta dos eliminados nas próximas semanas. O apresentador Tadeu Schmidt irá explicar o funcionamento dessa dinâmica na quinta-feira (17) de amanhã.