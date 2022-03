Andressa Ferreira diz que já fez sexo a três com Thammy Miranda

A modelo Andressa Ferreira usou suas redes sociais para compartilhar detalhes de sua vida sexual com seus seguidores. A eles, confessou que ela e o esposo já fizeram sexo a três, mas uma única vez.

“Quando falam desse jeito, parecia que a gente vivia numa festa. E não é verdade. A gente só fez isso uma vez, e na época, a gente namorava. A gente está junto há oito anos e na época a gente tinha se separado e queria fazer alguma coisa diferente, a gente não tinha filho, não era casado e não frequentava igreja”, disse Andressa.

Atualmente, Andressa e Thammy Miranda são evangélicos e fazem parte da igreja Cidade de Refúgio. Diferentemente de outros segmentos protestantes, essa é uma igreja que aceita o público LGBTQ como parte de seus membros.

Andressa explicou que a conversão foi o motivo para o abandono de algumas práticas sexuais consideradas pecaminosas, como o sexo a três.

“Hoje a gente tem outros princípios, para o nosso casamento e um outro entendimento da vida espiritual, do que uma ação que a gente tem hoje vai causar na nossa vida e o que traz de consequência cada escolha que a gente faz. Tudo isso vem mudando”, afirmou.

Veja o momento do batismo de Thammy Miranda:

Críticas a Jair Bolsonaro

Em dezembro, Thammy Miranda anunciou que deixará o Partido Liberal, legenda pelo qual foi eleito vereador na cidade de São Paulo. A motivação é o fato de que o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao partido.

“Com a ida do presidente para o Partido Liberal, do qual faço parte, estou dando entrada na minha desfiliação. Eu vou sair do partido. A gente tem ideias diferentes, além de que já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra o meu filho, quando ainda era recém-nascido”, disse Thammy na época.

Thammy e Andressa estão juntos há oito anos e são pais de Bento, de 2 anos de idade.

