Ana Maria Braga vira meme ao dançar música de Anitta no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga dança "Envolver", de Anitta, com Gil do Vigor (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga deixou, mais uma vez, a web de boca aberta ao dançar “Envolver”, de Anitta, no “Mais Você” e, é claro, que o vídeo viralizou e gerou muitas reações dos fãs da apresentadora da Globo.

Ao lado de Gil do Vigor e Ju Massaoka, a loira mostrou que não tem idade para se jogar em um bom desafio e coreografia e fez sucesso nos estúdios da emissora, em São Paulo.

Cheia de jeito, Ana Maria mostrou que conhece a cultura pop do Brasil e não decepcionou os seus fãs e seguidores, levando momentos de muita diversão para quem assistiu o programa ao vivo.

O importante é se divertir, não é mesmo? 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/JfZcB3eT9F — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 17, 2022

A música “Envolver”, de Anitta, viralizou nas redes sociais após exibir um clipe com uma coreografia ousada. Além disso, no Tik Tok, o hit virou um dos “challenges” mais procurados. No desafio, as pessoas tentam fazer a mesma dança que Anitta e a apresentadora da Globo buscou fazer o mesmo, durante o quadro “Feed da Ana”.

Nas redes sociais, os perfis foram a loucura e comentaram: " Vivi para ver Ana Maria Braga dançando ‘Envolver’”. Outro seguidor disse: “Ana Maria dançando ‘Envolver’ e a culpa é toda do Gil do Vigor”. Um terceiro falou que “Ana não pode sair nunca das manhãs da Globo”.

Além da dança de Ana Maria, o “Mais Você”, desta quinta-feira (17), exibiu um bateu papo de Ju Massaoka com o último eliminado do “BBB 22″, Vyni, que também virou meme ao tomar café com a famosa da Globo.

CONFIRA AS REAÇÕES DA WEB

Meta de vida: rebolar até o chão às 10 da manhã igual a #AnaMaria pic.twitter.com/0S2fThZTWk — Raquel Fontenele (@RaquelFontenel6) March 17, 2022

Mas porque eu gosto de @MaisVoce ? Pq eu ligo a TV e tá esse caos aqui. Kkkk

Gente a Ana no chão. Socorroooooooo #MaisVoce #AnaMaria pic.twitter.com/M266P3IwKC — Gabi Passos (@GabrieliiPassos) March 17, 2022

eu ligo a TV e tá literalmente a ana maria braga, o gil do vigor e a ana hikari ESTIRADOS no chão dançando o passinho de Envolver 🤪 — ressacANNA (@bukdrinks) March 17, 2022

ver a Ana Maria braga dançar envolver foi uma das coisas mais imprevisíveis que eu poderia ter visto hoje — quem procura aysha (@brunaysha) March 17, 2022

gente eu acabei de ver a Ana Maria Braga fazendo o passinho daquele hit da Anitta (aquele de deitar de bruços e ficar rebolando a bunda pra cima) as manhãs da Globo viraram de ponta cabeça do nada — Augusto Reis (@AugustoReisSCCP) March 17, 2022

