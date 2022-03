‘Acredite em mim: A história de Lisa McVey’: A história real do filme da Netflix

Jim Donovan dirige o suspense canadense ‘Acredite em mim: A história de Lisa McVey’, que está disponível na Netflix. Baseado em fatos reais, o filme é uma boa pedida para os que adoram suspenses, com uma trama realmente chocante e uma série de reviravoltas. Mas você precisa ser muito forte para acompanhar a história.

“Depois de ser sequestrada e conseguir fugir, uma adolescente precisa convencer a família e as autoridades a acreditarem na história dela”, diz a sinopse oficial do filme na Netflix, que foi lançado na plataforma em fevereiro.

O enredo narra a história real da personagem Lisa McVey Noland, que foi sequestrada por Bobby Joe Long, um serial killer e estuprador que agrediu sexualmente e assassinou 10 mulheres em um período de apenas oito meses, na cidade americana de Tampa, na Flórida. McVey tinha na época 17 anos (1984) e as informações que ela forneceu à polícia levaram à captura de Long.

Lisa morava com a avó que a incentivava a se prostituir e com a mãe alcoólatra. Ela trabalhava até a noite em uma loja de donuts. No dia 3 de novembro de 1984, Lisa voltava para casa de bicicleta, quando foi sequestrada. Vendada e mantida em cativeiro por um fim de semana inteiro, ela foi estuprada repetidas vezes.

Apelando para o lado emocional do sequestrador, Lisa foi libertada quando o convenceu de que era a única filha de um pai doente. Ao retornar à sua casa, a família não acreditou em sua história, mas como ela permaneceu insistindo em seu relato, a polícia foi acionada. O único policial que acreditou em Lisa, porque viu verdade em seu relato foi Larry Pinkerton. Através de sua descrição do sequestrador, seu veículo, rota que tomaram e outros detalhes a polícia conseguiu rastrear Long. Ele foi capturado em 16 de novembro de 1984. Por outros crimes, Long foi executado em 23 de maio de 2019.

‘Acredite em mim: A história de Lisa McVey’ é protagonizado por Katie Douglas e tem Rossif Sutherland interpretando o serial killer Bobby Joe Long.