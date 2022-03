7 fatos sobre o assalto ao Banco Central, que inspirou documentário na Netflix

A Netflix estreou nesta qaurta-feira (16) uma série documental sobre a história de um dos maiores roubos do Brasil: o assalto ao Banco Central em Fortaleza (CE), em 2005.

“3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” traz o relato de mais de 30 pessoas que estiveram envolvidas no processo de investigação do crime. São três episódios, com 1h de duração cada.

Foi o segundo maior assalto a banco da história do Brasil. Tamanha dimensão fez com que o roubo se tornasse famoso em todo o país - e até mesmo fora.

Conheça sete curiosidades sobre o acontecimento.

Empresa falsa

Para chegar ao cofre sem levantar suspeitas, a quadrilha teve a ideia de abrir uma empresa de fachada de grama sintética, próxima ao banco. Nesse momento, os criminosos trabalhavam em turnos de até sete pessoas, sem parar, escavando o túnel usando pá de jardineiro.

Túnel high-tech

Mais do que um simples buraco: o túnel tinha sistema de ventilação, iluminação e linha para interfone. Esse último era essencial para a comunicação, já que os assaltantes não usavam telefone para não deixar provas. Estima-se que 900 tábuas de madeira foram usadas em a construção do túnel.

Superstição numerológica?

O dono da empresa falsa tinha uma identidade igualmente falsa. Paulo Sérgio resolveu colocar a data de nascimento como 05/08/1968, mesmo dia e mesmo mês em que a quadrilha efetuou o roubo.

Boa vizinhança

Para não levantar suspeitas, Paulo Sérgio mantinha um ótimo relacionamento com os vizinhos. Em dado momento, ele chegou a distribuir bonés estampados com o nome da empresa, em uma boate que frequentava, tudo para dar veracidade ao negócio.

Rumo ao desconhecido

A polícia só descobriu o assalto na segunda-feira - os criminosos invadiram o cofre no fim de semana. Ao chegar ao local, tudo que encontraram foi um buraco, mas eles não faziam ideia de que se tratava de um túnel.

O escolhido para a missão de explorar o buraco foi o policial Enéas Sobreira, por ser magro. Ele rastejou por cerca de 1h até encontrar o fim do túnel.

Valorização da cultura brasileira

Alguns integrantes da quadrilha fugiram utilizando documentos e nomes falsos, mas com fotos verdadeiras (e foi assim que a polícia identificou-os). Um deles homenageou o poeta Vinícius de Moraes, adotando o nome Fernando Vinícius de Moraes. Seu nome verdadeiro era Fernando Carvalho.

Compra de caminhões

Logo após o assalto, a Polícia Civil procurou em revendas de carros e caminhões pistas sobre a aquisição de veículos que poderiam ser usados para transportar o dinheiro de Fortaleza. Descobriram que, para a fuga com parte do dinheiro do banco, 6 milhões de reais foram escondidos em carros zero num caminhão cegonha.

