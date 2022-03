Yasmin Brunet não teria superado o fim do casamento com Gabriel Medina

A separação de Yasmin Brunet e Gabriel Medina chocou a internet e os fãs do casal. No entanto, um pouco mais de um mês após o término, a famosa não estaria conseguindo superar viver longe do surfista.

Segundo alguns amigos do ex-casal Yasmin Brunet não se conforma em ver que o ex-marido já está badalando e participando de alguns eventos, além do trabalho. A famosa também estaria chocada que ele voltou a viver com velhos amigos, que já não faziam mais parte da vida do surfista.

Gabriel Medina também estaria sendo “blindado” de encontros com Yasmin, tudo para que não aconteça uma saia-justa com a modelo. Vale lembrar que os dois participaram, nesta semana, no lançamento da grife de Gkay, em São Paulo, onde Yasmin está morando desde que deixou a casa em Maresias, no litoral paulista, onde morava com Medina.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina (Reprodução)

Outro ponto debatido por alguns amigos em comum seria a depressão de Medina, que tem viajado e curtindo a vida de solteiro em algumas festas e, no último fim de semana, a modelo publicou uma indireta, que muitos atribuíram como uma flechada para o surfista.

“Não tem sentimento mais triste do que ver a pessoa te provando que ela é tudo o que os outros te alertaram, enquanto você defendia ela”, postou ela. Em seguida, Gabriel Medina publicou uma suposta resposta: “O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém”.

O CASAMENTO

Casados desde 2020, o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet anunciaram o fim do casamento no início de 2022. Ao longo de dois anos, o casal tornou-se um dos mais conhecidos e comentados, principalmente, após Yasmin não conseguir, em julho de 2021, autorização para acompanhar o ex-marido nnos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na época, o surfista afirmou que ela era um amuleto da sorte e que sem ela não seria possível vencer a competição mundial. Agora, a notícia da separação vem dois dias depois do surfista anunciar que estaria fora das duas primeiras etapas do Circuito Mundial de 2022.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet (Reprodução/Instagram)

Nesta época, Yasmin fez uma postagem com uma mensagem para o surfista em apoio a sua decisão de não participar da disputa das primeiras etapas do circuito mundial de surfe da World Surf League por conta de sua saúde física e mental. No post, ela desabafou sobre saúde mental, as batalhas com depressão e ansiedade.

Em outro momento, ela relatou sobre os problemas vividos no ano pasado. “Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa, o que foi extremamente injusto com ele”.

Antes do fim ser oficializado, um boato de que eles estariam vivendo em casas separadas já rolava na internet. Além disso, o casal enfrentava problemas com a mãe do atleta, Simone Medina, que fazia críticas públicas sobre a modelo. Em abril, Medina rompeu com o padrasto, Charles, que atuava como seu técnico.

