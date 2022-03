Viviane Araújo se emociona ao incentivar mulheres a realizar o método de ovodoação

Depois de anunciar sua gestação, na terça-feira dessa semana (15), a atriz e dançaria Viviane Araújo gravou stories em seu Instagram, dizendo estar emocionada com as mulheres que a parabenizaram por sua gravidez, através da ovodoação. De acordo com Viviane, essas mulheres também possuem o desejo de engravidar e foi esse um dos motivos pela qual ela se abriu na TV, como forma de incentivo para que mulheres com o sonho de ser mãe, não desistam.

Em ida ao teatro, Viviane contou que uma mulher havia a abordado para parabeniza-la a respeito de sua gravidez, por ter insistido com coragem. “Ela falou que também estava tentando ter um filho pelo mesmo método, que viu minha entrevista no Fantástico e se sentiu mais acolhida.”

“Estou me sentindo útil de dividir com vocês o que eu passei”, relatou a atriz em suas redes sociais. Viviane, hoje aos 46 anos de idade, engravidou por procedimento de fertilização in vitro, fruto do relacionamento com Guilherme Militão.

O método de ovodoação

A atriz fez questão de falar sobre o processo de gestação, sem esconder seu método, além de ressaltar que o papel da mãe é de dar amor, independentemente se o filho será adotado, ou se será com o óvulo alheio. “A gente quer ser mãe, não importa se é com nosso óvulo (...), se a gente vai adotar (...) mãe é esse desejo que está dentro da gente, de transbordar amor e é isso que eu estou vivendo”, declarou a atriz muito emocionada.

No programa dominical da Globo, ‘Fantástico’, Viviane havia aberto esse assunto pela primeira vez, contando sobre o tratamento que realizou para conseguir engravidar. Durante a entrevista, a atriz contou que já se encontrava em período de pré-menopausa e já não menstruava mais. Foi aí que a dançaria decidiu aderir a ovodoação, processo de utilização de óvulo de doadora anônima fecundado com o espermatozoide de seu marido, Guilherme Militão. Viviane realizou duas tentativas nesse processo de tentativa de gravidez.

“Sempre emocionada quando eu falo, é um sentimento e um olhar, uma coisa diferente (...) eu quero que vocês saibam que estou vivendo o melhor momento da minha vida e estou muito feliz”, finalizou a atriz. Posteriormente, Viviane relatou que muitas famílias ainda possuem esse preconceito com a doação de óvulo, sendo um dos motivos que a impulsionou a quebrar esse tabu, fazendo com que as mulheres consigam realizar o sonho de ser mãe, sem desistir.