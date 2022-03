‘Vamos testar todos’, afirma Scooby sobre estreantes no paredão

Pedro Scooby no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

O paredão desta semana mal terminou e os brothers já voltaram a pensar sobre o jogo, conversar e traçar estratégias para a próxima eliminação.

Sobrevivente do paredão com Gustavo, ex-casa de vidro, e Vyni, que acabou sendo eliminado com 55,97% dos votos, o surfista Pedro Scooby decidiu que está na hora de realizar um novo tipo de teste.

Em conversa com Arthur Aguiar, os brothers perceberam que Vyni foi mais um dos lollipopers a estrear e sair em seu primeiro paredão. “Mais um que vai uma vez só e sai...”, afirmou Arthur.

Concordando com a observação do ator, Scooby e Douglas Silva, que também estavam presentes na cozinha da Xepa, decretaram: “Vamos testar todos que não foram ainda”.

Para DG, eles deveria ter seguido essa estratégia há tempos atrás: “Essa é a visão. Sempre falei isso”, afirmou o brother.

Sobreviventes do Lollipop também repensam suas estratégias

Se de um lado os brothers do quarto Grunge decidiram testar novas teorias, por outro os sobreviventes do Lollipop voltaram a repensar sua situação no jogo.

Sentindo a saída de Vyni, os brothers e sisters tentaram de todas as formas diminuir a sensação de perda e, ainda mais, repensar a postura que estão tomando na casa mais vigiada do Brasil.

Para Eliezer, a eliminação do amigo não tem qualquer sentido, o que fez com que ele levantasse a possibilidade deste ser o paredão falso da edição. “Será que não pode ser falso? Não faz sentido. Ele nunca fez mal para ninguém, ele nunca fez nada!”.

Por outro lado Lina acredita que tudo pode se resumir a forma como eles estão percebendo o jogo. “Será que a gente está vendo tudo errado?”, questiona a sister que prontamente é respondida por Laís: “A gente, eu tenho certeza. Mas você não”.

Em um momento de reflexão, Jessilane afirma que o paredão foi importante para ela repensar sua postura na casa e questionar suas ações: “Foi uma resposta muito grande. Me dá uma sensação... será que estou indo por um caminho errado?”, reflete.