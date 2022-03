Saiba a verdade sobre a redução dos compromissos reais da Rainha Elizabeth II

Depois que o Palácio de Buckingham confirmou que a Rainha Elizabeth II não compareceria a um evento em comemoração do Dia da Commonwealth, que aconteceu na última segunda-feira, 14, muito se tem falado se a monarca estaria se tornando mais seletiva com relação aos eventos públicos.

O Palácio de Buckingham não especificou por que a Rainha optou por cancelar sua participação em um grande evento da Commonwealth, na Abadia de Westminster, embora a decisão tenha sido entendida como devido ao conforto e não a uma “doença específica” após discussões sobre os preparativos para o evento.

A Rainha Elizabeth II se mudou de forma definitiva para o Castelo de Windsor, onde estão os restos mortais do seu marido, o príncipe Philip, que faleceu em abril do ano passado. O Castelo de Windsor fica a cerca de 1h15 de distância de Londres e a Rainha, segundo a revista Hello!, teria recentemente reclamado de problemas de mobilidade e tem usado uma bengala em alguns compromissos.

Sua ausência no culto da segunda-feira passada acendeu um alerta sobre a sua atual situação e se a realeza não estaria preparando seus súditos no Reino Unido para uma transferência lenta e gradual da figura principal da realeza da Rainha para seu filho, o príncipe Charles.

Emily Nash, editora da Hello!, disse: “Com quase 96 anos, é notável que a Rainha esteja tão engajada e comprometida com seus deveres como sempre. Ela não é tão ativa quanto antes e, inevitavelmente, ela não é mais capaz de realizar algumas atividades de seu trabalho como ela gostaria. Faz todo o sentido que os assessores estejam considerando seu conforto ao olhar para sua agenda a partir de agora”.

O Daily Mail revelou ainda que parece ainda mais improvável que a Rainha esteja em grandes eventos que exijam dela grande esforço, como viagens e grandes períodos de tempo em pé. O príncipe Charles, a princesa Anne e o príncipe William continuarão a substituí-la, embora fontes reais afirmem que a Rainha ainda pode realizar investiduras menores ou pontuais.