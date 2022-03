Rodrigo avisa que está voltando para o ‘BBB 22’: ‘Mandaram arrumar as malas’

Nesta quinta-feira (17), dia de prova do líder, os oito participantes que foram eliminados do “BBB 22″ estarão de volta e Rodrigo Mussi, o segundo eliminado da temporada, aproveitou o convite para arrumar as malas de novo.

Sem saber exatamente os motivos do convite, o ex-brother comentou sobre o assunto e falou, ainda, sobre uma possível repescagem do reality show, que já teve uma casa de vidro e dois participantes excluídos: Tiago Abravanel, que apertou o botão da desistência, e Maria, que deixou o programa da Globo após agredir Natália.

Em entrevista à Quem, Rodrigo foi questionado sobre a possibilidade de voltar à disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e respondeu: “Eu não sei. A gente está muito surpreso pelo seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer. Só pediram assim: ‘arrume suas malas e esteja aqui quinta-feira’”.

O ex-crush de Anitta disse que ficaria na dúvida caso o convite seja para voltar ao jogo: “Não sei o que vai ser. Hoje, se falasse se eu queria, eu ficaria na dúvida, porque o momento aqui fora está muito bom. Se arriscar lá dentro, com jogo rolando, eu não sei”, analisou Rodrigo.

Até onde se sabe, os oito eliminados do reality show estarão no estúdio da Globo, de onde Tadeu Schmidt comanda o “BBB 22″. Neste dia, todos terão uma missão importante para o futuro do jogo e, provavelmente, do novo líder.

Ainda não se sabe qual o objetivo da dinâmica com os ex-participantes e como será sua execução no reality. Entretanto, o apresentador Tadeu Schmidt só explicará o desenrolar da dinâmica nesta quinta-feira (17), durante o programa ao vivo. Além de Rodrigo, voltam ao “Big Brother Brasil” Luciano, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Viny, último eliminado antes desta nova dinâmica.

Estratégia de paredão

O paredão desta semana mal terminou e os brothers já voltaram a pensar sobre o jogo, conversar e traçar estratégias para a próxima eliminação. Sobrevivente do paredão, que eliminou Vyni com 55,97% dos votos, Pedro Scooby decidiu que está na hora de realizar um novo tipo de teste.

Pedro Scooby na área externa da casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em conversa com Arthur Aguiar, os brothers perceberam que Vyni foi mais um dos lollipopers a estrear e sair em seu primeiro paredão. “Mais um que vai uma vez só e sai...”, afirmou Arthur.

Concordando com a observação do ator, Scooby e Douglas Silva, que também estavam presentes na cozinha da Xepa, decretaram: “Vamos testar todos que não foram ainda”.

Para DG, eles deveria ter seguido essa estratégia há tempos atrás: “Essa é a visão. Sempre falei isso”, afirmou o brother.

