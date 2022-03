Quem é a super-heroína adolescente da Marvel?

A Disney Plus anunciou a chegada de mais uma série em seu catálogo do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). No dia 8 de junho estreia ‘Ms. Marvel’, uma série que contará a história de uma adolescente comum da cidade de Jersey, no estado americano de Nova Jersey, e que adquire poderes inesperados. Veja o trailer.

‘Ms. Marvel’ será estrelada pela atriz Iman Vellani. Ela será Kamala Khan, uma adolescente fã dos Vingadores. A série terá seis episódios e o primeiro trailer mostra Kamala como qualquer adolescente: ela sonha em ter um futuro brilhante, diferente e aventureiro.

As filmagens da série foram concluídas em maio de 2021 e, de acordo com informações do Collider, Ms. Marvel estará no próximo filme da Capitã Marvel, intitulado ‘The Marvels’. Além de Carol Danvers, interpretada pela atriz Brie Larson, o filme sequência também contará com outra Marvel em Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris, que estreou na série ‘Wandavision’ no ano passado.

Nas HQs originais da Marvel, Ms. Marvel estreou pela primeira vez em 2013 e é uma super-heroína muçulmana. A série da Disney Plus vai mostrá-la como uma ensino médio, tornando-se uma super-heroína. Integrante de uma família paquistanesa-americana ela tem vários vilões pela frente.