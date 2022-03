Paolla Oliveira participa de ensaio da Grande Rio e posta look com cores da agremiação

A atriz Paolla Oliveira segue firme e forte nos ensaios de sua escola de samba. Rainha de bateria da Grande Rio, a famosa sempre posta seu ‘look do dia’ dos ensaios em sua conta oficial no Instagram.

Para esta noite de terça-feira (15), Paolla surgiu com um vestido decotado bem justo, aliado à braceletes verdes e uma sandália gladiadora alta, seguindo as cores da agremiação de Duque de Caxias.

Para compor o look, Paolla contou com a ajuda dos estilistas Marcel Maia, Michelly X e Ale de Souza.

“Bora ensaiar que o Carnaval Grande Rio vem aí”, escreveu a atriz animada na legenda da foto. A atriz é rainha de bateria da Grande Rio desde 2009.

O carnaval de 2022 no Rio de Janeiro foi transferido para abril, por conta da alta de casos de covid-19 em janeiro. As escolas de samba da Série Ouro começam o desfile na Marquês de Sapucaí nos dias 20 e 21.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

