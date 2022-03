‘Pantanal’: Remake foi abençoado por Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original

Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, é o autor da nova versão de “Pantanal”, novela de sucesso da TV Manchete, criada originalmente por Ruy Barbosa, nos anos 1990. Antes da estreia, o dramaturgo falou sobre os conselhos do avô e sobre a expectativa de estrear na Globo.

Com estreia marcada para o dia 28 de março, “Pantanal” é a grande aposta da Globo para este ano e, por isso, a pressão aumenta sobre o remake de Luperi, que avisou: “Cresci no pé da cama do meu avô ouvindo ele falar os mitos . E para escrever era preciso este envolvimento. As trocas com ele são muito boas. Vai fazer 90 anos e é extremamente lúcido para falar de trabalho”, contou ele.

Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi (Reprodução)

Antes de começar a escrever a nova trama das 21 horas, que vai substituir “Um Lugar ao Sol”, Bruno Luperi contou que recebeu conselhos e, é claro, a benção do avô, que lhe confiou a missão de reescrever uma das maiores obras da televisão brasileira.

“Ele é muito cuidadoso com o texto, ele é um autor que escreve sozinho, muito apegado aos textos. Ele me deu a benção dele, é um grande desafio. A novela foi um divisor de águas da carreira dele. Pantanal era uma novela que era para acontecer na Globo. Tudo tem sido feito com muito respeito. Ele me deu total confiança. A gente tem uma distância regulamentar do processo”.

Segundo o autor do remake de “Pantanal”, foram dois anos dedicados à obra de Benedito Ruy Barbosa. “Ele me disse: ‘Vai com o que Deus te deu que vai dar certo’. É uma maneira de homenagear tudo o que ele fez pela minha família. Eu faço meio que uma terapia com o texto dele, vejo coisas da minha família no texto. Fecha um ciclo muito importante”, finalizou Bruno.

Sucuri em ‘Pantanal’

Além de um grande elenco, o remake do grande sucesso da TV Manchete, em 1990, vai contar com um bicho curioso: uma sucuri gigante, que será exibida em algumas cenas.

O animal vai contracenar com o ator José Loreto, que vai interpretar o peão Tadeu na trama, foi clicado com ele pendurado no pescoço. O registro foi compartilhado nas redes sociais pela médica veterinária em animais silvestre Ellene Guchi, que acompanhou a cobra durante as filmagens.

Na legenda da foto, a veterinária afirmou que a sucuri gigante é uma das maiores estrelas do remake da novela “Pantanal”.

Quem também foi vista com a cobra foi a atriz Alanis Guillen, que viverá a personagem Juma Marruá, protagonista da nova versão da trama das 21 horas, que vai substituir “Um Lugar ao Sol”, na Globo. A famosa também postou nas redes sociais alguns cliques enrolada com a sucuri, durante as gravações no Mato Grosso do Sul. Por fim, Renato Góes também foi visto com a sucuri e brincou na legenda: “Minha vizinha tá de barriga cheia 🍀✨🐍”.

