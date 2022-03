Pai de Meghan diz que não queria que ela fosse identificada como negra

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, revelou em seu canal do YouTube, que pediu ao médico que fez o parto dela que não marcasse “negra” na certidão de nascimento. “Eu até tive que discutir com o médico e pedir que ele escrevesse que ela era mestiça na certidão de nascimento porque ele queria marcar ‘negra’”, disse Thomas Markle.

O vídeo polêmico foi postado no canal do YouTube, intitulado “Remarkable Friendship”, e foi gravado em conjunto com o repórter de celebridades Karl Larsen. “Não tenho nenhum problema com preto ou branco, mas na minha cabeça, deveria ter sido mestiça”, disse o pai da duquesa.

Os advogados de Meghan estão de olho

Uma fonte informou ao MailOnline que os advogados dos Sussex estão acompanhando o conteúdo publicado no canal do pai de Meghan e que estariam prontos para processar o homem por difamação.

Richard Fitzwilliams disse ao MailOnline: “A família de Meghan tem sido extremamente hostil com ela e o canal ‘Remarkable Friendship’, o nome deste novo canal, soa extremamente amador, mas os advogados dos Sussex sem dúvida ficarão de olho em seu conteúdo”. Ele acrescentou: “Parece que episódios futuros não atrairão qualquer interesse, a menos que apresentem ataques pessoais a Meghan”.

Veja também: Harry e Meghan podem estar mais perto do que sempre quiseram: ser “realeza em meio período”

Desentendimentos na justiça

Esta pode não ser a primeira vez que Meghan tenha que acionar a Justiça por conta do seu pai. Em dezembro do ano passado, a duquesa ganhou a ação que moveu contra o tabloide britânico The Mail on Sunday em seu caso de violação de privacidade e direitos autorais contra a Associated Newspapers. O Tribunal de Apelação de Londres decidiu em seu favor contra o editor do The Mail on Sunday, após a publicação de partes de uma carta particular que ela escreveu para o pai dela.

“Esta é uma vitória não apenas para mim, mas para qualquer um que já sentiu medo de defender o que é certo”, disse Meghan Markle em um comunicado após ter recebido a notícia de sua vitória judicial.