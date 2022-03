Mãe de Marília Mendonça guardou celular onde cantora disse brincando que ia morrer

Nesta semana vai ao ar uma entrevista feita pelo jornalista Leo Dias com a mãe de Marília Mendonça onde ela revela que passados quatro meses desde que a filha morreu no acidente do avião ela ainda não conseguiu se desfazer das coisas da cantora.

Entre elas, Ruth Moreira disse que guarda o celular com uma mensagem onde Marília dizia à amiga e também cantora Maraísa que achava que ia morrer. A mensagem havia sido enviada na madrugada do dia do acidente.

Outra lembrança do fatídico dia do acidente mantido pela mãe é a roupa que a cantora usava quando o avião caiu, no dia 5 de novembro, ainda toda suja de óleo. No acidente, quando o avião que levava a cantora se chocou com fios de uma torre de alta tensão perto de Caratinga, em Minas Gerais, e caiu, morreram ainda o tio, Henrique Ribeiro, que também era seu produtor.

Ruth disse que o quarto de Marília continua intacto e que não teve forças ainda para mexer em nada. Eu voltaria a vender coxinha na rua só para ter a Marília de volta”.

LEIA TAMBÉM: Veja a data de estreia de ‘The Umbrella Academy’ divulgada pela Netflix

TURNÊ PATROAS

A mãe da cantora negou que a turnê ‘Patroas’, que incluía a dupla Maiara & Maraísa, tenha sido cancelada por desejo da família após a morte de Marília.

Segundo ela, todos os envolvidos trabalharam para que o projeto continuasse, mas havia empecilhos legais envolvendo o espólio da cantora e que inviabilizaram o projeto.

O que foi divulgado na época era que a família de Marília Mendonça foi contra a turnê em função de questões envolvendo direitos autorais.

Pode te interessar também:

Gregório Duvivier estreia nova temporada de talk show na HBO este mês

Apresentador de ‘Cafezinho com Escobar’ elogia o ator de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!, Vladimir Brichta em gravação