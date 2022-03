Jojo Todynho canta sobre empoderamento feminino e promete um novo sucesso

Jojo Todynho lançou, há cinco anos, a música “Que Tiro Foi Esse”, um dos maiores sucessos nas redes sociais e, também, por tornar a funkeira conhecida em todo o Brasil. Agora, a famosa promete um novo sucesso, que está sendo gravado em parceria com MC Carol e MC Drika.

Chamada de “Faixa rosa”, a música inédita foi uma surpresa aos fãs, que acompanharam a briga entre as funkeiras e ficaram felizes com a reconciliação. A ideia é fazer do single um dos maiores sucessos de abril, quando acontecem os desfiles de Carnaval, que foram adiados por causa da pandemia da covid-19.

Jojo Todynho muda visual (Reprodução)

A música de Jojo Todynho e MC Carol foi finalizada nesta semana e o clipe deve ser lançado em breve nas plataformas, como YouTube, Spotify e Deezer. Com produção de Papatinho, a canção mistura batidas de funk e trap e aborda o empoderamento feminino.

Em um dos trechos, a música diz: “Vouganhando espaço / Vou jogando os papo / Não dependo de homem / Por isso sou e faço /A dona da porra toda / Esses otários olham e baba / A preta gostosa / Respeita que a mãe ébraba / Essa é mais um hit do Papato com a mais braba”.

Segundo o produtor musical Papatinho, “‘Faixa Rosa” nasceu depois que Jojo foi para o seu selo musical, responsável por sucessos de Anitta, Ludmilla, Seu Jorge e Ferrugem. “Eu encorajei a Jojo a cantar no beat de trap-funk e ela tirou de letra. Depois disso, fiquei pensando quem poderia somar, e lembrei da MC Carol e da MC Drika, duas brabas do funk. Com três artistas tão poderosas, o resultado tinha que ficar excelente. E ficou!”, contou ele.

A nova canção coloca um ponto final no desentendimento entre Jojo Todynho e MC Carol. As duas funkeiras não se falavam há três anos, devido a uma briga que envolveu, inclusive, advogados. Em 2019, Jojo publicou uma foto no Instagram, e MC Carol alfinetou a colega: “Está linda, Jojo. Pena que é só por fora”.

Jojo Todynho e MC Carol retomam amizade (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Paolla Oliveira participa de ensaio da Grande Rio e posta look com cores da agremiação

No mesmo post, a cantora de “Que tiro foi esse?” rebateu: “Nem vale a pena perder meu tempo te respondendo. Porém, vou falar: esse comentário seria pra você mesmo, né, gata?”. Após a discussão na rede social, MC Carol revelou que havia recebido uma ordem, por meio de advogados de Jojo, estabelecendo que ela estava proibida de citar o nome da artista.

“Me perguntaram se eu faria parceria com essa pessoa, respondi que nunca”, ressaltou a funkeira, à época da confusão. “A pessoa fez um Stories (no Instagram) me chamando de ‘Esquecida de Taubaté’. Vamos ver quem vai ficar esquecida quando a dinda Anitta te der um pé na sua bunda”, rebateu MC Carol, lembrando que Jojo só surgiu na cena musical depois de participar do clipe “Vai, malandra”, da cantora Anitta.

A BRIGA DAS FUNKEIRAS

Jojo e Carol ficaram dois anos sem contato, já que se consideravam inimigas. A briga começou quando a campeã do reality show “A Fazenda 12″, da Record TV, postou, nas redes sociais, uma foto onde vestia um look todo branco e dizia não se importar com as suas celulites: “Roupa branca marca celulite? E daí? Vai ser feliz”, legendou a cantora.

A foto foi aplaudida por muitos fãs, mas MC Carol resolveu alfinetar a amiga: “Está linda, Jojo. Pena que é só por fora”, escreveu a funkeira, criando um atrito com a dona do hit “Que Tiro Foi Esse?”, que respondeu: “Nem vale a pena perder meu tempo respondendo. Porém, vou falar: esse comentário seria pra você mesmo, né, gata?”.

Jojo Todynho e MC Carol (Reprodução)

Com a briga, MC Carol revelou, sem citar nomes, que havia recebido um e-mail de uma artista, através de seus advogados, afirmando que ela não poderia tocar no no nome dela: “Aí me perguntaram se eu faria parceria com essa pessoa, respondi que ‘NUNCA’”, comentou a funkeira em 2019.

Em um desabafo nas redes sociais, Carol disse: “Aí hoje um pessoal ficou me marcando na foto da pessoa e escrevi que a pessoa estava linda, mas só por fora! Aí a pessoa fez um stories me chamando de ‘Esquecida de Taubaté’. Engraçado é a esquecida te incomodar ao ponto de você responder! Vamos ver quem vai ficar esquecida quando a dinda Nitta dá um pé na sua bunda”, escreveu na época.

LEIA TAMBÉM: Yasmin Brunet não teria superado o fim do casamento com Gabriel Medina