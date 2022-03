Fãs notam que Charles mantém foto de Meghan e Harry na sala de casa

Parece que nada passa despercebido dos olhos de água dos fãs da realeza. Uma revelação inesperada sobre os adornos da casa do príncipe Charles e de Camila parece revelar que ambos mantêm relações com Meghan e Harry, apesar de terem se distanciado após a saída do casal da Coroa no início de 2020.

Charles e Camilla moram na residência real Clarence House, que fica em Londres. Em um evento dado por Camilla em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no último dia 8, dentre as várias fotos divulgadas na imprensa, os fãs notaram que havia um porta-retrato com a foto de Meghan e Harry na sala de Charles e Camilla.

Meghan Markle, the photo in the living room of Carlo and Camilla (which sweeps away the controversy) https://t.co/QgKaAXQm1n — NOUFEL (@youishear) March 11, 2022

A foto é um clique bastante significativo, 19 de maio de 2018, quando Meghan e Harry se casaram na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A fotografia, enquadrada numa singela moldura prateada e impressa em preto e branco, foi colocada em um local estratégico, em frente ao retrato individual de Harry.

Conflitos entre pai e filho

A última vez que Harry esteve no Reino Unido foi para a inauguração da estátua em honra de sua mãe, a princesa Diana, em julho do ano passado. Na época, uma fonte próxima ao The Sun disse que o príncipe Charles não tem planos de ver seu filho quando ele retornar à Inglaterra. “Charles vai deixar os meninos com isso. Harry precisará ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente em Frogmore Cottage em Windsor. Charles deixou bem claro que não estará por perto, porque ele está indo para a Escócia. Não há um encontro planejado entre os três”, disse a fonte.

Outra fonte disse ao The Sun que «os meninos estarão juntos em respeito à mãe», mas eles estão fazendo discursos separados. “Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversa adequada, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto”, disse a fonte sobre Harry e William. “O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve”, finalizou a fonte.

Anteriormente, outra fonte do jornal afirmou que os discursos separados de William e Harry na inauguração geraram “preocupação” de que sua linguagem corporal pode fazer parecer que eles não estão representando uma “família unida”.