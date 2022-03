Deolane Bezerra conta que foi discriminada por seus vizinhos em condomínio de luxo

Nesta terça-feira (15) a advogada e influenciadora digital, Deolane Bezerra, de 34 anos, protestou contra seus vizinhos através do Instagram. De acordo com a influenciadora, seus vizinhos discriminaram sua família e a ela em São Paulo, na região metropolitana, em Barueri. Isso tudo aconteceu em um condomínio de luxo.

“Gente, eu vou falar ‘pra’ vocês, é muito triste ver sua a mãe chorando por conta de discriminação”, disparou a advogada em suas redes sociais. Ela relatou que há um grupo em aplicativo do condomínio a discriminando, colocando-a como ‘gentalha’ e ‘pobre’ em tom ofensivo. De acordo com Deolane, ela possui prints de mensagens registradas de vizinhos no grupo de aplicativo de conversa do condomínio com gente ‘mandando-a’ retornar à periferia e voltar fazer gambiarra de luz. “Isso é um crime, você [vizinho] me imputou um crime, processo de calúnia. Cuidado que a favelada é doutora e ela vai tomar as providências cabíveis”, disparou ela em seus stories.

A exposição dos vizinhos nas redes sociais

Deolane revelou que comprou o terreno no condomínio e que vem construção por aí, em tom de provocação aos vizinhos que a discriminaram. “O terror de vocês será eu. Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e de minha família, eu irei lutar. Se eu vir minha mãe derrubando mais uma lágrima, vou bater aí na ‘portinha’ da casa de vocês e quem vai chorar vai ser vocês”, revoltou-se.

A influenciadora postou os prints de seus vizinhos a discriminando e ainda citou os nomes, expondo-os nas redes. Ela havia sido convidada para um churrasco por sua vizinhança, mas recusou o convite. “Não quero churrasco, não quero participar. A geladeira está cheia.” Após seu desabafo, Deolane gritou “eu sou rica” da janela para finalizar seu recado.

A advogada ficou mais conhecida pela mídia após a morte de seu marido, o cantor Mc Kevin (1998-2021) e ganhou muitos fãs na internet. Advogada e influenciadora, Deolane também apostou na música em lançamento de clipe há três meses no YouTube, com a faixa chamada ‘Meu Menino’, em homenagem ao companheiro falecido.