Criadores de ‘How I Met your Father’ confirmam planos para a segunda temporada

'How I Met your Father'. Foto: Divulgação

Com estreia no Brasil agendada para dia 18 de março, a série ‘How I Met Your Father’ chega ao StarPlus já acompanhada da notícia de que os criadores já planejam uma segunda temporada. Isaac Aptaker e Elizabeth Berger disseram ao Entertainment Weekly que estão ansiosos para fazer “algumas noites épicas” na segunda temporada.

A série é um spin-off da série original, ‘How I Met your Mother’, que foi ao ar de 2005 a 2014. O anúncio de confirmação da segunda temporada foi dado no começo de fevereiro e ainda não sabemos quando os novos episódios chegarão por aqui.

Inicialmente, ‘How I Met your Father’ estreou no início desse ano somente na plataforma norte-americana de streaming Hulu, mas chega ao Brasil (finalmente) no dia 18 de março.

“[Na 2ª temporada], estamos cumprindo um pedido mais longo com 20 episódios. Com 10 episódios, havia tantas histórias que queríamos fazer e não tínhamos espaço porque você sente a pressão de cada uma para avançar a bola em termos de mistério e tramas serializadas”, disse Isaac Aptaker.

Ele continua: “Estou animado para fazer algumas noites épicas, as piores ressaca das gangues, gangues perdidas na cidade tentando encontrar o local do brunch, aqueles dias que você sempre lembra, mesmo que sejam aleatórios ou comuns. Eu acho que uma série como essa realmente vive ou morre nesses episódios”.

Como a primeira temporada nem estreou em todos os países que deveria, é muito cedo para termos um trailer ou até teaser. Porém, é provável que tenhamos algo ainda em 2022, ou mesmo no início de 2023. Como a data de estreia da primeira temporada aconteceu em 18 de janeiro de 2022, é provável que vejamos novos capítulos no início de 2023.

Para quem ainda não viu nada da série

Em ‘How I Met your Mother’, Hilary Duff interpreta Sophie, que é parte de um grupo de amigos muito unidos: Jesse, Valentina, Charlie, Ellen e Sid. A série trata-se de uma narrativa de jovens adultos contada desde a perspectiva de Sophie no futuro, onde ela é interpretada por Kim Cattrall.

A série é um spin-off de ‘How I met your Mother’, mas trata-se de uma história independente e adaptada aos dias atuais. Ao contrário da série original, a primeira temporada foi criada para o streaming, sendo uma série mais curta, com apenas 10 episódios em vez de uma transmissão de 22 a 24, como foi a original.

Sinopse

Em um futuro próximo, Sophie (Duff) está contando a seu filho a história de como ela conheceu seu pai: uma história que nos catapulta de volta ao ano de 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos unidos estão no meio de descobrir quem eles são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das opções ilimitadas.