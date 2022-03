Carol Narizinho faz ensaio de lingerie e diz estar em paz consigo mesma

A modelo Carol Narizinho, ex-panicat, realizou recentemente um ensaio fotográfico para uma marca de lingerie. Ela comemorou a fase atual de sua vida.

“Estou bem feliz com meu corpo, não pretendo mudar nada. Acho que é a melhor fase, tanto física quanto de carreira. Nem na época que eu estava no programa ‘Pânico’ estava com um shape assim”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

“Estou me curtindo bastante e em paz com o espelho”, completou.

Ao postar o resultado das fotos, Carol recebeu uma série de elogios, de famosos a fãs. “Que ensaio perfeito”, escreveu a dançarina Gaby Fontenelle. “Pode fazer esse quadro amiga… maravilhosa”, comentou a modelo Thaís Bianca.

Confira as imagens do ensaio:

O ensaio foi realizado no Sítio das Borboletas, na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. À Quem, ela informou que não pretende passar por novas cirurgias plásticas, pois já atingiu o ponto que gostaria.

“E não tem milagre: é treino e dieta. Mas não passo fome ou vontade, aprendi a ter uma vida saudável naturalmente”, explicou Carol.

Participação na TV

A última vez em que Carol Narizinho participou de um programa foi durante a 12ª temporada de “A Fazenda”, na Record TV. Ela saiu na quinta eliminação, após disputar uma roça contra os cantores Biel e Tays Reis.

Antes de “A Fazenda”, ela participou de outro reality show na mesma emissora, o “Power Couple Brasil”.

Sua estreia na televisão aconteceu em 2011, como assistente de palco do programa “Studio Pampa”, da TV Pampa, no Rio Grande do Sul.

Ela também passou por “Pânico na Band” (Band) e “Domingo da Gente” (Record TV) como assistente de palco, “Striker” (TV Pampa) como repórter e “Casa Bonita” (Multishow) como participante.

