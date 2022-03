Café de Vyni com Ana Maria Braga vira meme na web

Vyni participa do café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Nesta terça-feira (15), Vyni, o oitavo eliminado do “BBB 22″, foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e virou meme nas redes sociais.

Antes do programa entrar no ar, o participante, que deixou o reality show com 55,87% dos votos, postou fotos no Instagram, onde aparece fazendo o teste da covid-19 e, também, sentado à mesa, tomando café da manhã. Na legenda ele escreveu: “A vida na xepa acabou”.

Como deve ser bom sair da xepa direto pro café da manhã da Ana, né? 😁 #BBB22 #DeOlhoNoBBB #MaisVocê VYNI NO MAIS VOCE pic.twitter.com/1EoydqgRK1 — Multishow (@multishow) March 16, 2022

Durante o café da manhã, Vinícius falou sobre a amizade com Eliezer, que chorou após a eliminação do amigo. “Eu não sei explicar. Ali dentro, tudo fica gigante. Existem coisas que não há explicação”, disse o ex-brother, que afirmou ainda que ficou chocado ao saber que as pessoas entenderam a amizade com um olhar malicioso.

Logo no início da conversa, no “Mais Você”, Ana Maria Braga perguntou se o cearense tinha gostado do café da manhã e a resposta veio do jeito que ela gosta, com Vyni comendo tudo que tinha na mesa.

Teve também quem brincou com os tropeços do ex-participante do “BBB 22″ e escreveu: “Vyni já apareceu no programa sentado”. Outro fã do programa falou do look do influenciador digital, questionando se ele iria aprecer com uma de suas inúmeras regatas.

CONFIRA ALGUNS MEMES

Ana Maria Braga no ao vivo com o vyni amanhã pic.twitter.com/EBIKSI5rb3 — 𝙅𝙖𝙥𝙖 ᶜʳᶠ (@japa_mma) March 16, 2022

Ana Maria resolveu trazer uma pauta sobre horta, enquanto o planta do Vini aguarda pra falar com ela. Achei bem pertinente. #bbb22 #maisvc #anamariabraga — Mister V (@vagner84vagner) March 16, 2022

A cara da Ana Maria amanhã ouvindo as piadas do Viny #BBB22 pic.twitter.com/AIddItacYo — Ronaldo Alves (@Ronaldo15622109) March 16, 2022

o viny chegando pra tomar o café da manhã na ana maria pic.twitter.com/5CyWQpEMBC — igor (@igrkst) March 14, 2022

O PAREDÃO

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

